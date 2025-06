Virgilio Moreno: «El Consell quería imponernos un macrocentro de menas sin consultarnos nada»

Virgilio Moreno (Inca, 1976) leva siendo el alcalde de Inca diez años. Pero en su extenso mandato frente al Consistorio, pocas cosas le han dado más dolor de cabeza que el centro menores no acompañados (menas) que el Consell de Mallorca gobernado por el PP en coalición con Vox quiso abrir de manera unilateral en un antiguo y abandonado polvorín ubicado en el lecho del Puig de Santa Magdalena, en las afueras del municipio.

En esta entrevista con OKDIARIO, el alcalde socialista asegura que el Consell Insular que preside el popular Llorenç Galmés «quiso pasar por encima del Ayuntamiento de Inca» al intentar abrir sin comunicar absolutamente nada un «macrocentro» con muchos menas y recuerda que si finalmente los menores se hubiesen alojado en dicho inmueble se habría infringido la Ley de Infancia.

PREGUNTA.-¿Qué se hará finalmente con el polvorín del Puig de Santa Magdalena donde se pretendía alojar a menas? Hubo mucha oposición vecinal en su día y hasta usted se manifestó en contra…

RESPUESTA.-Primero de todo tengo que decir que estamos en conversaciones directas con en Ministerio de Defensa para adquirir los más de 230.000 metros cuadrados del polvorín. Lo que pasó aquí es que una administración como el Consell de Mallorca quiso pasar por encima del Ayuntamiento de Inca. No nos informaron de nada. Ellos tienen que tener en cuenta que nosotros somos parte de la solución. En Inca ya hay tres centros de menores, no tenemos ningún problema con ellos. El problema es cuando una administración que tiene las competencias no comunica a la otra administración dónde se ha de ubicar este centro y trabajar codo a codo. Aún no he entendido por qué no se notificó al Ayuntamiento de Inca que se quería utilizar esta infraestructura para poner un macrocentro con muchos menores. Conocemos las instalaciones y se trata de una infraestructura que no es óptima, de ahí la movilización vecinal y ciudadana. Además, se hubiese incumplido la Ley de Infancia y otros reglamentos. Lo que le pedimos al Consell es que siempre que se quiera actuar en el territorio, lo mínimo es contar con el Ayuntamiento. No sé qué intención hubo detrás. No quiero pensar que como aquí hay un alcalde del PSOE y en el Consell gobierna el PP quisieran poner aquí el centro de menas. A pesar del color político que tengamos, tenemos que llevar buenas relaciones y nos tenemos que poder sentar y que poder incluso discutir, pero en este caso no entiendo la estrategia del Consell de Mallorca. Ahora ya han desistido de este proyecto.

P. -¿Qué es el proyecto del Museo del Cómic?

R.-Este proyecto nace de una necesidad en Mallorca de tener un museo del cómic público, porque actualmente todos son colecciones privadas que se hacen en espacios privados, aunque evidentemente también tienen su labor de difusión del cómic. Para nosotros es un proyecto muy importante desde el punto de vista de promoción de la cultura y de la ciudad. Necesitamos un espacio y aquí tenemos el Casal Metge Cifre.

P. -¿Qué oferta cultural presenta Inca?

R. -Nos caracterizamos por ser una ciudad donde tenemos muchísimas actividades culturales de diferentes temáticas. Desde el área de Cultura se están organizando muchas actividades. Creemos firmemente en la cultura y creemos que la promoción de la cultura también nos hace grandes como sociedad y como población. La apertura del Teatro Principal ha sido un revulsivo cultural, social y económico. Los últimos datos son más de 30.000 personas que asistieron durante esta temporada pasada.

P.-¿Cómo está el proyecto de la Ronda Norte?

R.-El proyecto de la Ronda Norte es un tema ya de hace décadas pero que no hemos sido capaces de sacarlo adelante. Recientemente hemos llegado a un acuerdo con el Consell de Mallorca para hacer una ronda modelo urbano que conecte la carretera de Selva con la carretera de Alcúdia, lo que nos ayudará a descongestionar el tráfico del centro de la ciudad. En Inca tenemos un eje que va desde la entrada de la carretera de Llubí, que es Reyes Católicos, hasta la carretera de Selva. Este tramo central nos imposibilita el poder hacer actuaciones para dar más protagonismo al peatón en el centro de la ciudad. Y nosotros lo que estamos pidiendo al Consell es que esta infraestructura es necesaria y creo que es el momento de desbloquear esta situación. Estamos hablando de un carril de ida carril y de vuelta con un eje cívico por la parte interior de la ciudad para poder caminar y conectar también las barriadas de Inca para que haya una una mayor y mejor movilidad tanto en coche como a pie entre entre las barriadas de Inca.