La ex mujer de Negreira rompe su silencio en OKDIARIO: «Si recibió esas cantidades, a casa no llegaron»

En medio del escándalo por los pagos del F.C. Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, la que fue su esposa durante décadas y madre de sus hijos -entre ellos Javier Enríquez, señalado también por los pagos del club blaugrana- ha decidido romper su silencio y hablar en exclusiva para OKDIARIO sobre el rastro de los 7 millones de euros que el ex número dos del arbitraje español percibió del Barça a través de una empresa a su nombre. «Si recibió esas cantidades, a casa no llegaron», asegura. Además, cree que las amenazas por carta y burofax al club catalán no iban de farol: «Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando».

Las alertas saltaron en Hacienda cuando tras una revisión de cuentas detectaron que la empresa Dasnil 95 S.L. había cobrado desde el año 2001 hasta el 2018 cerca de siete millones de euros de un sólo cliente: el F. C. Barcelona. Y lo que era más llamativo: que el propietario de esa empresa, que supuestamente vendía bolígrafos y llaveros y cuyo negocio se basaba al 95% en esos pagos, había sido el número dos del arbitraje durante 24 años. Pagos que cesaron un mes después de que dejase el cargo, en mayo de 2018, por unos supuestos trabajos de «asesoramiento verbal» que Enríquez Negreira no consiguió acreditar documentalmente.

Lo que Hacienda no ha podido acreditar, y ahora intenta hacerlo la Fiscalía Provincial de Barcelona, es el destino final de toda esa cantidad de dinero. Tras analizar las propiedades y cuentas de Enríquez Negreira no se ha detectado ningún crecimiento patrimonial en esos años. El dinero, parece, desapareció con la misma facilidad que entró a Dasnil 95 S.L.

Habla su ex esposa

Eso mismo es lo que asegura María Luisa Romero, la que fuese esposa durante décadas de Enríquez Negreira, que ha accedido a hablar con OKDIARIO sobre los detalles que rodean al que ya se ha convertido en el mayor escándalo del fútbol español. Ella, asegura, tampoco percibió en ningún momento esas enormes cantidades de dinero que supuestamente entraban en la familia. A razón de cerca de 200.000 euros en los primeros años, que aumentaron por encima del medio millón de euros anual a partir de 2008.

«Si recibió esas cantidades, a casa no llegaron», asegura sobre esos pagos acreditados del Barça a su marido, que ella vivió en su primera época hasta que el matrimonio se rompió. Eso sí, admite que el ex número dos de los árbitros sí pasó por épocas boyantes en lo económico: «Cuando ha tenido dinero, se lo ha aspirado. Ha sido derrochador, pero también ha sido de ayudar mucho. Se tenía que haber ayudado a sí mismo».

Según explica, Negreira siempre fue muy opaco con sus actividades en su época de directivo del colectivo arbitral. «Nunca me llegó a decir nada de lo que hacía, vivía libremente sin dar explicaciones a nadie», asegura.

Negreira, que según su ex mujer se encuentra «hundido y abatido», era una «persona hermética, que no contaba nada» de los negocios que tenía entre manos a su núcleo familiar. A excepción, claro, de su hijo, al que involucró en esos trabajos poco claros que realizaban para el F. C. Barcelona, al menos durante las temporadas que van de 2016 a 2018.

Sin rastro del dinero

Del destino de toda esa cantidad de dinero, la que fuese esposa del árbitro de Primera División y posteriormente, desde 1994, mano derecha del presidente de los árbitros, no tiene constancia alguna. La misma conclusión a la que llegaron los técnicos tributarios que analizaron el estado patrimonial de Negreira sin detectar grandes lujos. Sorprenden, eso sí, las enormes cantidades extraídas de cajeros, que son el principal apunte contable de la partida de gastos en las cuentas de Dasnil 95.

En los años que duró su matrimonio con Negreira, incluidos años señalados por los pagos del Barça, su esposa asegura que no hubo mansiones, coches lujosos o grandes viajes de vacaciones.

De hecho, tal y como ha podido saber OKDIARIO y consta en la investigación de Fiscalía, Negreira sigue empadronado en un domicilio del barrio barcelonés de El Congrès. Un piso en un edificio de tres plantas situado en una zona humilde apartada del centro de Barcelona.

Esa ausencia evidente de enriquecimiento o crecimiento patrimonial significativo pese a haber sumado ingresos por 7 millones de euros es lo que ha llevado a la Fiscalía a investigar una de las posibles líneas del caso: el hecho de que Negreira fuese una pieza de un engranaje mayor que se hubiese lucrado durante más de una década y media de las cuentas del Barça a cambio de «tantos años de confidencias y favores prestados».

En la misma línea valoran el caso Negreira desde la Fiscalía Anticorrupción, donde tal y como ha informado OKDIARIO se preparan para solicitar la investigación y asumir las pesquisas sobre esta trama. Según las pruebas que han conocido, ven indicios claros de que se pueda haber cometido un delito de corrupción entre particulares -o algo más incluso-, no sólo un mero delito económico que fue lo que reveló en un primer momento la inspección fiscal de Hacienda.

Amenazas

En el entorno del Barça insisten en una idea: esos burofaxes enviados por Negreira al club contenían amenazas vacías, chantajes que no tenían respaldo de ningún dato que comprometiese la honorabilidad o la buena imagen de la entidad. Que no se cedió al presunto chantaje y que el ex vicepresidente del CTA se dio por vencido.

Sin embargo, la ex del propio Negreira, conociéndole en las distancias cortas, no contempla esa versión como factible: «Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando», asegura en exclusiva para OKDIARIO.

Así lo advierte María Luisa Romero, que, conociendo a quien compartió vida marital durante décadas, no duda de que Negreira tenía algún tipo de información para respaldar esas amenazas. No iba de farol, entiende, al enviar esas comunicaciones tan explícitas.