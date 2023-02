La ex mujer de Negreira: «Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando»

La ex mujer de José María Enríquez Negreira, el que fuera número dos del colectivo arbitral español que cobró hasta siete millones del F.C. Barcelona por supuestos «asesoramientos verbales», rompe su silencio en exclusiva para OKDIARIO sobre las amenazas que el ex directivo del Comité Técnico de Árbitros (CTA) dirigió a la directiva del club blaugrana cuando esta decidió cortar los pagos que ahora investiga la Fiscalía.

Este domingo, OKDIARIO publicará la segunda parte de esta entrevista que desvela las claves del caso Negreira.

Llamadas telefónicas y dos burofaxes en los que Negreira advertía que haría públicos, con pelos y señales, «tantos años de favores prestados» y «confidencias compartidas». Su ex mujer no tiene dudas de que aquellas palabras de Negreira no iban de farol: «Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando». Admite, además, no conocer el destino de esos millones que cobró durante años.

En el entorno del Barça insisten en una idea: esos burofaxes enviados por Negreira contenían amenazas vacías, chantajes que no tenían respaldo de ningún dato que comprometiese la honorabilidad o la buena imagen del club. Que no se cedió al presunto chantaje y que el ex vicepresidente del CTA se dio por vencido.

Sin embargo, en el entorno del propio Negreira, conociéndole en las distancias cortas, no contemplan esa versión como factible. Así lo entiende la que fuese su esposa durante décadas, también en parte de los años de la polémica relación con el F. C. Barcelona, que es tajante al respecto: «Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando», asegura en exclusiva para OKDIARIO.

Así lo advierte María Luisa Romero, que conociendo a quien compartió vida marital durante décadas, no duda en señalar que Negreira tenía algún tipo de información para respaldar esas amenazas. No iba de farol, entiende, al enviar esos burofaxes tan explícitos.

Amenazas

Desde el club blaugrana no saben explicar a ciencia cierta cómo consiguió aplacar la directiva del Barça a Negreira cuando, recién salido del CTA, se le cortó el grifo. En junio de 2018, sólo un mes después del cese de Negreira tras 24 años como número 2 de los árbitros, el conjunto catalán devolvió la primera de las facturas que emitió DASNIL 95 S.L. en concepto de asesoramiento técnico.

En ese momento se produjo el primer contacto entre Negreira y la directiva de Josep María Bartomeu. Una llamada telefónica en junio, subida de tono, en la que reclamaba al club que cumpliese los compromisos establecidos. Reclamaba el pago de los 266.000 euros que restaban por cobrar de ese año completo.

En los meses posteriores, la entidad deportiva seguiría devolviendo sistemáticamente las facturas hasta que ya en enero de 2019 el club le comunica a Negreira que sus servicios no son necesarios. Ahí empieza el carrusel de burofax con amenazas de destapar «irregularidades», «favores prestados» y «confidencias». No se detalla ninguno de ellos, pero Negreira deja entrever claramente que sabe cosas y que está dispuesto a contarlas si no se cumplen sus exigencias.

El dinero

María Luisa Romero asegura a OKDIARIO que tampoco percibió en ningún momento esas enormes cantidades de dinero que supuestamente entraban en la familia. A razón de cerca de 200.000 euros en los primeros años, que aumentaron por encima del medio millón de euros anual a partir de 2008.

«Si recibió esas cantidades, a casa no llegaron», asegura sobre esos pagos acreditados del Barça a su marido, que ella vivió en su primera época hasta que el matrimonio se rompió. Eso sí, admite que el ex número dos de los árbitros sí pasó por épocas boyantes en lo económico: «Cuando ha tenido dinero, se lo ha aspirado. Ha sido derrochador, pero también ha sido de ayudar mucho. Se tenía que haber ayudado a sí mismo».

Según explica, Negreira siempre fue muy opaco con sus actividades en su época de directivo del colectivo arbitral. «Nunca me llegó a decir nada de lo que hacía, vivía libremente sin dar explicaciones a nadie», asegura.

Negreira, que según su ex mujer se encuentra «hundido y abatido», era una «persona hermética, que no contaba nada» de los negocios que tenía entre manos a su núcleo familiar. A excepción, claro, de su hijo, al que involucró en esos trabajos poco claros que realizaban para el F. C. Barcelona, al menos durante las temporadas que van de 2016 a 2018.

El hijo

Romero es, además, madre de los dos hijos de Negreira. Entre ellos Javier Enríquez, también señalado por los pagos del F. C. Barcelona a la empresa de su padre en la que su nombre también figuraba en el registro mercantil.

Del hijo, la ex mujer de Negreira advierte que «tan sólo cumplía órdenes de su padre». Ahora, «como se dice, mi hijo está pagando los pecados del padre», defiende.

Sin embargo, la ex mujer tiene poca confianza en que Negreira, quien además sufre de alzheimer según su defensa legal, explique en qué consistió toda la trama: «Ha estado toda la vida sin cantar… ¿Y va a cantar ahora?».