De Jong advierte a Flick: «Todo el mundo sabe que soy centrocampista»

Frenkie de Jong ha jugado como defensa central y lateral derecho en los dos últimos partidos de Liga con el Barcelona. Ahora, desde la concentración de la selección holandesa, advierte a Hansi Flick de que esa circunstancia no durará mucho en el futuro.

«Si el entrenador me pide jugar en defensa, lo haré, pero eso no será así a largo plazo. Todo el mundo sabe que soy centrocampista», señaló el mediocentro holandés sobre su posición dentro del campo con la camiseta del Barcelona. Lo hizo en su primer día con la selección holandesa, donde es importante en el medio.

«Lo han hecho otros entrenadores. En el Ajax, y en el Barcelona a veces también, con Koeman en un momento, y con Xavi varias veces», dijo el holandés sobre sus cambios de posición durante su carrera. El jugador ya ha dejado claro que él quiere jugar de mediocentro, por lo que el parche para utilizarlo en defensa no puede ser eterno. Flick ya está avisado.

De Jong analiza su estado de forma

«La gente no ve los partidos con regularidad. Pocos son los que siguen los noventa minutos completos. No entienden realmente el juego, ni se dan cuenta de lo que ocurre sobre el terreno de juego, ni del motivo de las decisiones que se toman. La forma más fácil de evaluar a un jugador es, por supuesto, fijarse en si marca o asiste. En mi caso, estos números son mucho menores, por supuesto», aclaró De Jong sobre su rendimiento sobre el césped.

«Me siento bien y fuerte, solo necesito recuperar el ritmo de juego», añadió De Jong, que con su selección holandesa afronta dos compromisos importantes en esta Liga de Naciones contra Grecia y Alemania.