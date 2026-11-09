Así mejoró Flick los desajustes defensivos del Barcelona en el Metropolitano atenazando a Simeone

Hansi Flick perdió la batalla táctica contra Mourinho hace dos semanas en el Clásico, pero se la ganó a Simeone el pasado domingo en el Metropolitano. El Barcelona remontó y ganó al Atlético de Madrid, y mantiene el liderato dando un golpe importante encima de la mesa. Los cambios del técnico alemán en la segunda parte le cambiaron la cara al equipo culé y atenazaron a los rojiblancos.

El Barcelona sufrió mucho en la primera parte contra el Atlético de Madrid. Su sistema defensivo hacía aguas y el equipo rojiblanco llegaba con mucho peligro a la portería de Joan García una y otra vez. Fue por momentos un acoso colchonero. Los fantasmas de las derrotas contra PSG y Real Madrid aparecieron.

El gol del Atlético de Madrid dejó señalados a Cancelo y Fariñas en un balance defensivo horrendo. El Barcelona estaba defendiendo muy mal y no encontraba el equilibrio dentro del campo. Pero la segunda parte, gracias a los cambios de Hansi Flick, lo cambió todo.

Flick cambió el partido desde el banquillo

«Sabemos de nuestra calidad. Perdimos contra el Madrid y PSG pero no jugamos mal. Creo en mi equipo y estamos convencidos del sistema. Mira el segundo tiempo…», señaló Hansi Flick tras el partido sacando pecho por sus cambios en esa segunda mitad.

Hansi Flick fue el gran artífice de la victoria del Barcelona en el Metropolitano. Le ganó la batalla táctica a Simeone y atenazó su juego en la segunda mitad gracias a sus cambios. El primero sorprendió a todos. Sentó tras el descanso a Fariñas y metió a De Jong de lateral derecho. Es la primera vez que el holandés juega en esa posición y su rendimiento fue muy positivo. Ayudó al equipo en la salida de la pelota, dio equilibrio en el medio y defendió mucho mejor.

El segundo cambio de Flick terminó de decantar la balanza a favor del Barcelona. Llegó en el 60 y seis minutos después, Fermín marcaba el gol de la victoria. Christensen entró al campo por Cancelo, otro de los señalados. Se colocó en el centro de la defensa y Gerard Martín pasó al lateral.

Con esas dos modificaciones, el Barcelona terminó por ser superior al Atlético de Madrid y logró no sufrir en el tramo final del partido. Apenas concedió ocasiones claras al rival tras el 1-2. Flick dejó sin respuesta a Simeone con sus giros de guion. El último cambio que remató la faena fue sacar a Eric García por Bernal. Lo puso en el lateral y pasó a De Jong al medio. Fue la puntilla final con la que el técnico germano ganó el partido en Madrid.