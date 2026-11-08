Flick saca pecho tras la victoria en el Metropolitano: «Estamos convencidos del sistema, mira la segunda parte»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Metropolitano para analizar la victoria del Barcelona contra el Atlético de Madrid. Tres puntos que dejan al equipo azulgrana en el liderato de la Liga al llegar al segundo parón de selecciones.

«Sabemos de nuestra calidad. Perdimos contra el Madrid y PSG pero no jugamos mal. Creo en mi equipo y estamos convencidos del sistema. Mira el segundo tiempo…», comenzó declarando el entrenador del Barcelona sobre la victoria de su equipo en el Metropolitano.

«El plan inicial era meter a Frenkie en el lateral y cambiar a Bernal cuando estuviese cansado. Ha salido bien», dijo Flick sobre los cambios que mejoraron la defensa en el segundo tiempo.

«La presión en el 1-1 fue muy importante. Antes estábamos muy lejos del rival y se iban. Esto se ha mejorado en el segundo tiempo. En la primera parte nos ha faltado intensidad», comentó el técnico germano.

«Tenemos la calidad para ganar este tipo de partidos. Creo mucho en este equipo. No es fácil ganar aquí. Estos tres puntos son fantásticos, pero el camino es largo y trabajamos cada día para los títulos», culminó el alemán desde la sala de prensa del estadio rojiblanco.