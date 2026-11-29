Este domingo, cuando comience el escrutinio de las elecciones generales, las mejores raquetas españolas pueden cernar en una Ensaladera. En la séptima Copa Davis en la historia de España. Escrita con v de vendetta por la final del curso pasado, cuando la Davis del pueblo rozó la gesta. Cayó ante Italia en la última eliminatoria y este domingo (15:00 horas) ambos países vuelven a enfrentarse por el título el día que Ferrer cuelga el brazalete.

Finaliza su legislatura al frente del equipo español después de cuatro años en los que ha ido creciendo. Eliminados en fase de grupos en 2023; en cuartos de final en 2024 y subcampeones en 2025. Este curso repite final y oposita a coronarse. Suma un balance global de doce eliminatorias ganadas y cuatro perdidas. Su sustituto será Marc López, quien hoy en día actúa como segundo capitán. Se encontrará una generación asentada.

España llega este año con Carlos Alcaraz enchufado después de un fin de temporada brillante, y con Rafa Jódar, debutante, que está cumpliendo con su parte. Italia, por su parte, afronta la final tras haber sufrido en sus dos eliminatorias, en cuartos ante Corea del Sur y en semifinales contra República Checa. Flavio Cobolli, que hace un año fue el héroe de la cuarta Copa Davis que ganó el combinado transalpino, perdió sus dos partidos y llevó ambas eliminatorias al tercer partido.

Los transalpinos buscarán la cuarta (1976, 2023, 2024 y 2025), mientras que España aspira a levantar su séptimo título, después de los conseguidos en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. En la edición pasada, sin Alcaraz y sin Jannik Sinner, el combinado transalpino venció en dos partidos. Primero, Matteo Berrettini ganó a Pablo Carreño y Flavio Cobolli fue el héroe italiano al cerrar la eliminatoria contra Jaume Munar y portar la cuarta ensaladera a su país, la tercera consecutiva.

España afronta su décima final en la competición. Italia, por su parte, se convirtió en el primer país desde la década de 1980 en alcanzar al menos cuatro finales consecutivas de la Copa Davis, después de Suecia, que llegó a siete finales consecutivas entre 1983 y 1989. Además, el combinado transalpino acumula ahora un récord de 16 victorias consecutivas en eliminatorias de la Copa Davis, sin haber perdido ninguna desde su derrota ante Canadá por 0-3 en 2023.

Previsiblemente, aunque las nominaciones no se anuncian hasta una hora antes del partido, Alcaraz podría enfrentar a Cobolli, ambos número uno de sus respectivas selecciones, mientras que Jódar abriría la eliminatoria al enfrentarse a Lorenzo Musetti. En dobles, en caso de que fuera necesario jugarlos, España lo haría con Marcel Granollers y Pedro Martínez, o, en su defecto, con Alcaraz, y los vigentes campeones con Andrea Vavassori y Musetti o Berrettini.