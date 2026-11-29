Todas las elecciones suponen un dilema político. Se trata de optar entre diversos modelos de gestión y, fundamentalmente, entre las más variopintas opciones tributarias. Al fin y al cabo, el eje de la política moderna es la fiscalidad. Lo demás no da igual pero casi. Es en este terreno donde se libra la madre de todas las batallas ideológicas con la izquierda asegurando que a más impuestazos habrá más políticas sociales y con la derecha demostrando que las rebajas acaban trayendo consigo más recaudación y consiguientemente mayor capacidad redistributiva.

Las generales de hoy son mucho más que eso. Los comicios más importantes desde 1977 alcanzan la categoría de encrucijada moral. Hoy, nuestra tarea es muy simple: elegir entre el bien y el mal. Entre quienes tienen su expediente ético y legal más limpio que la patena o quien está manchado por la corrupción, la traición, la muerte de 115 personas y unas ínfulas tiránicas que han de ser castigadas en las urnas so pena de acabar convertidos en la Venezuela de Maduro y Delcy.

Cada uno de nosotros somos, básicamente, lo que hemos aprendido y aprehendido en nuestra casa. Somos beneficiarios del legado moral que nos trasladaron nuestros mayores. Es verdad que luego la vida te lleva por derroteros inesperados pero no lo es menos que ese poso no desaparece jamás. Se queda ahí hasta el día en el que la parca te da cita.

Lo que has visto en casa es lo que terminas implementando en el día a día. Por eso antes de emprender hoy el camino al colegio electoral es recomendable acordarnos de cómo son moralmente las alternativas que tendremos en las papeletas. El primero de ellos, tal vez el más conocido, es Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cuyos 25 últimos años de vida están marcados por uno de los negocios más sucios que hay: el de la prostitución.

Lo que has visto en casa es lo que terminas implementando en el día a día, somos beneficiarios del legado moral de nuestros padres

Si te casas con la hija de un proxeneta, empleada cualificada ella misma de los negocios prostibulares del padre, acabarás considerando normal lo que a nadie resulta normal: una actividad que consiste en vender los cuerpos de hombres y mujeres explotados. Ser el yerno de un chulo llamado Sabiniano Gómez imprime carácter y no precisamente bueno.

Hay que recordar que Sabiniano tenía a sus trabajadoras sexuales hacinadas en cuartos de mala muerte. Que tres de sus prostitutas vivían en el sótano de Sauna Azul en la calle Concepción Arenal. Que la Policía Municipal de Madrid encontró menores de edad ofreciendo sus servicios en otro de los puticlubs del suegrísimo. Ése es el ambiente en el que vivió toda su infancia y adolescencia Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, y ése es el entorno en el que lleva empotrado Pedro Sánchez desde el cambio de siglo. Entre putas, putos y chaperos. Todo muy ejemplar.

La madre de las hijas de Pedro Sánchez no es sólo una presunta delincuente que ha incurrido en ilícitos penales que la pueden llevar 10 años a la cárcel sino que, además, en tiempos pretéritos se dedicaba a contar los billetes procedentes de los 17 lupanares que llegaron a poseer su padre y sus tíos Conrado y Enrique. Un dato añadido ilustra la catadura y el chaqueterismo de los personajes: papá y al menos uno de los titos fueron militantes y financiadores de Fuerza Nueva, un partido al que la parejita presidencial sí podría tildar de «ultraderecha» con todas las de la ley.

Pedro Sánchez se quitó la careta feminista en los siete meses de precampaña y campaña de las Primarias de 2017. No era para menos toda vez que la vuelta del hijo pródigo a Ferraz se produjo gracias, entre otras cosas, a la gasolina en forma de billetes de 500 que inyectó Sabiniano Gómez con fondos procedentes del trasiego sexual de hombres, mujeres y menores. Sencillamente asqueroso, literalmente repugnante. Y luego se permite el lujo de llamar «machista» a sus congéneres como, por cierto, hizo el jueves con un Alberto Núñez Feijóo que dijo lo que dijo y no lo que dicen que dijo.

El mundo de Alberto Núñez Feijóo es diametralmente opuesto. Creció en Los Peares, un minúsculo pueblo de 60 habitantes en el epicentro de Galicia, que no es estrictamente Lugo ni tampoco Orense porque está a caballo de ambas provincias. Un municipio chiquito pero matón: ¿quién puede presumir de tener cuatro alcaldes y de albergar dos provincias, dos diócesis, tres partidos judiciales y tres comarcas?

Allí creció el que, salvo Caracazo electoral, será esta noche nuevo presidente del Gobierno. Obviamente sus dos grandes referencias son su padre Saturnino, que trabajaba en la central hidroeléctrica local, y su madre, Sira. Pero más allá de ambos se levanta como una gigante moral su abuela Eladia López, que tras quedarse viuda a los 47 años con ocho hijos montó un ultramarinos que acabó siendo la gran referencia comercial de la parroquia.

«La señora Eladia» le enseñó también la virtud de la puntualidad y de la honradez a Alberto Núñez Feijóo

El establecimiento carecía de nombre pero todos en el pueblo lo conocían como «la tienda de la señora Eladia». Ahí Feijóo aprendió una humanidad que no debe estar reñida con el oficio de comerciante. También que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Lo que nunca entendió era la rumbosidad de Doña Eladia a la hora de fiar a los lugareños o que no metiera más beneficio a los productos. Cuando el presidente del PP protestaba, ella lo callaba en un santiamén: «No podemos abusar de la gente, Alberto, nunca lo vamos a hacer». Y abusar, lo que se dice abusar, podía haber abusado porque operaba en situación monopolística.

«La señora Eladia» le enseñó también la virtud de la puntualidad y esa honradez que ha acompañado a un candidato al que no se ha pillado en ningún renuncio ético y legal en los 30 años que lleva en la vida pública. Ni en el Insalud, ni en Correos, ni en la Xunta y tampoco en Génova 13. Las apariencias nunca engañan y menos aún en un político. El más que probable sucesor de Sánchez es un tipo austero que viste de Massimo Dutti, no exhibe relojes de lujo sino un Briston de 350 euros que compró hace un porrón de años y vive de alquiler en Madrid.

Como ven, Doña Eladia era antagónica a Sabiniano. Un negocio honrado frente a otro manchado por una de las actividades más amorales que puedan existir. Moda Abascal, la tienda de ropa que ha dado de comer a la familia del presidente de Vox durante décadas, tiene todos los paralelismos del mundo con el negocio de la abuela de Feijóo y ninguno con los del clan Gómez-Sánchez.

Moda Abascal es perfecta metáfora de lo que ha sido la vida de Santiago Abascal padre e hijo. Aún quedan en la fachada rastros de los cócteles molotov que los etarras ahora socios de Pedro Sánchez lanzaban de tanto en cuando para instarles a irse de Amurrio. Cosa que jamás hicieron —la tienda sigue abierta y la regenta Isabel Conde, la madre—, ni aun cuando pintaron los caballos de la familia con cruces gamadas y elocuentes «¡Gora ETA!». Los dos Santiagos saben lo que es ir con escolta: el padre desde que tenía 50 años, el hijo desde los 19.

Cuando tu mundo habitual es el negocio de la prostitución resulta hasta cierto punto lógico mirar a otro lado cuando tus colaboradores se van de fulanas

Cuando tu mundo habitual es el negocio de la prostitución resulta hasta cierto punto lógico que mires hacia otro lado cuando tus colaboradores se van de fulanas, que acosadores como Paco Salazar campen a sus anchas o que Koldo y Ábalos manejen cash como hacía Sabiniano hasta que se fue al otro barrio. Si tu referencia ética es el vomitivo mundo de la explotación sexual, es hasta cierto punto normal que no tengas límites éticos ni legales, que te dé igual ocho que ochenta, que te pongas el mundo por montera.

Hoy tenemos que decidir entre dos hombres impecablemente decentes y otro incontrovertiblemente indecente. Entre quienes no se llevan el dinero ajeno porque la abuela Eladia y el padre Santiago les partirían la cara y quien duerme con una persona a la que sus progenitores instruyeron en el arte de la mangancia. Entre quienes anduvieron lustros en el punto de mira de ETA y quien se ha acostado con ellos. Entre quienes siendo niños les incrustaron en el cerebro la perogrullesca consigna de que no hay que gastar el dinero que no se tiene y quien se pule el de los demás porque piensa que es suyo. Cuando se tope hoy con las papeletas piense en Sabiniano, Doña Eladia y ese otro gulliver ético que fue Santiago. Pocas veces una disyuntiva estuvo tan clara.