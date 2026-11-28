Han sido sesenta días agobiantes, carísimos (¡a ver cómo se paga esa fiesta!) y en gran par de estériles. Cierto es que la democracia, el menos malo de los sistemas, tiene estas cosas, pero bien mirado, nos podíamos haber ahorrado tanta perorata repetitiva.

En efecto. Estos comicios tienen básicamente como objetivo enjuiciar los ocho años de un jefe de gobierno falso, mentiroso, técnicamente incapaz, antideemocrático en sus formas, esencialmente corrupto y manirroto sin ningún respeto por el dinero colectivo que no es suyo y se lo ha ido apropiando desde el primer día de mandato.

Las izquierdas, con la habilidad histórica que las caracteriza para retorcer la verdad, han conseguido, sin embargo, que se ponga el acento (al menos durante los días finales antes del 29N) en el «peligro» (sic) que supone la posible llegada al poder de PP/Vox cuando están gobernando en la mitad del territorio nacional y, además de ahorrar mucho dinero al contribuyente, no se han salido ni un ápice de la legalidad vigente ni de los fundamentales parámetros democráticos.

Han contado para ello con la brune televisiva y mediática con dinero público que machaconamente han repetido todos los mantras que son capaces de inventar para asustar al personal. Están por verse los resultados.

Lo que sorprende, sobre todo a los observadores internacionales que se hacen cruces, es cómo, después de todo lo perpetrado por el sanchismo (casos de corrupción familiares, escándalos políticos de primer orden, las cloacas funcionando a pleno pulmón hasta querer llevarse por delante a fiscales, juezas y altos funcionarios de la UCO), el gran protagonista de todo eso pueda tener un porcentaje de voto cercano al 30 por ciento del electorado. En otros países, por mucho menos, los partidos que sustentaron las barbaridades simplemente desaparecieron del mapa.

Cierto es que Sánchez y sus colaboradores necesarios vienen utilizando a Mansalva el directo de los contribuyentes para comprar votos.

Nunca a lo largo de medio siglo de ejercicio profesional ininterrumpido el columnista había podido contemplar en su país tamaña acumulación de detritos amarillos en la gestión gubernamental.

Tengo para mí que una parte del pueblo español también tiene su parte de responsabilidad en ese estado de cosas. Ahora, la democracia vuelve a poner en manos del pueblo soberano la posibilidad de remendar los disparates y el abuso de poder contra el Estado y el pueblo.

Es a ese pueblo al que corresponde decir si quieren suicidarse colectivamente o quieren poner coto a tanto desvarío.