El final de la campaña electoral del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo en Andalucía ha contado un momento muy especial: la marcha procesional ‘La Esperanza de María’, interpretada por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla. Una composición que ha acompañado al spot electoral de los populares durante estas semanas y que ha vuelto a cobrar protagonismo en el acto de cierre de campaña celebrado en Sevilla, donde se ha vivido una emocionante interpretación que ha puesto el broche musical a la carrera hacia las urnas.

La pieza, de marcado carácter cofrade, se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles de la campaña del PP. Su presencia en el vídeo electoral ha servido para dotar de una identidad propia al mensaje de los populares, que han recurrido a una composición vinculada a la tradición de la Semana Santa para acompañar su apuesta política en estos comicios.