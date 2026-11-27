La llegada masiva de inmigrantes a Canarias ha vuelto a poner a El Hierro en el epicentro de la crisis migratoria. La isla, de apenas 12.000 habitantes, ha recibido en noviembre miles de personas en cayucos, en una oleada que ha tensionado los recursos de acogida, los servicios sanitarios y la capacidad de respuesta de las administraciones. En lo que va de mes, las llegadas se han disparado hasta cifras históricas, con El Hierro concentrando la mayor parte de las embarcaciones.

La presión migratoria no se queda en La Restinga. Los traslados diarios de inmigrantes hacia Tenerife han convertido a la isla en uno de los principales puntos de recepción y acogida, con la reapertura de centros, antiguos cuarteles y macroinstalaciones con instalaciones completas para atender a los recién llegados.

En este contexto, los vecinos denuncian que el impacto de la llegada de inmigrantes va mucho más allá de las cifras oficiales y de los dispositivos de emergencia. «Ya no paseo a mis perros. Vivimos encerrados, con alarmas, cámaras y spray de pimienta siempre a mano», resume una vecina de La Laguna a OKDIARIO. Su vida ha cambiado por completo desde que los cayucos y los centros de acogida comenzaron a multiplicarse a pocos metros de su vivienda.

Vecinos de Tenerife rodeados por centros de inmigración ilegal

A sólo 200 metros de su casa, se encuentra Las Raíces, el centro de atención de inmigrantes ilegales más grande de España. Y a 2 km el centro de Las Canteras, que acaba de reabrir para alojar a miles de ilegales trasladados de El Hierro. «Además hay muchos chalets por la zona con menas», sostendrá. «Ayer vimos como a 25. ¿Quién los cuida? ¿Quién los controla?», se pregunta.

La inseguridad, asegura, ha condicionado hasta la forma de entrar y salir de su propia casa. «Cuando vinimos en 2019, la propietaria tenía una alarma, pero no la utilizaba porque dejaba la puerta abierta todo el día. Ahora tenemos alarma, cámaras en casa, en el coche y spray de pimienta». La residente cuenta que un inmigrante llegó a introducirse en su vehículo mientras ella intentaba aparcar.

También denuncia episodios de comportamientos intimidatorios y situaciones que, según afirma, han afectado a otras mujeres de su entorno. Relata que algunos hombres han golpeado ventanas de madrugada y que su madre sufrió un episodio mientras regaba en el exterior de la vivienda. «Se dio la vuelta y se había sacado la chorra y la había puesto encima de la cancela», asegura.

Para ella, el lema de «prioridad nacional» de Vox no es sólo un eslogan. Responde a su modo de comprender y gestionar los recursos públicos fruto de su trabajo: «Todo lo que no recibimos nosotros lo reciben ellos», lamenta, convencida de que la presión migratoria está repercutiendo también en los servicios que necesitan los residentes de las islas.

En este sentido, denuncia la desigualdad que, a su juicio, existe en el acceso a la atención sanitaria. Explica que lleva dos años esperando una consulta con un traumatólogo por una lesión de rodilla, mientras que, según relata, ha visto a inmigrantes acudir a consultas acompañados de traductores. «¿Y nosotros?», se pregunta, indignada por una situación que considera injusta.