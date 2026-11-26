Miguel Ángel Revilla sigue dando que hablar incluso tres años después de dejar la presidencia de Cantabria. El aún secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) es uno de los personajes públicos que más aparecen en la televisión para analizar la situación política, ahora más que nunca con las elecciones generales a la vuelta de la esquina.

A principios de este mes acudió, como es habitual, al programa El Hormiguero de Antena 3. El presentador del espacio televisivo, Pablo Motos, le preguntó cuál creía que sería el resultado de los comicios. El político cántabro, al igual que las encuestas, pronosticó un gobierno de coalición entre PP y Vox y mostró su preocupación con el previsible aumento de la formación de Santiago Abascal.

Hace unos días, a menos de una semana de la convocatoria a las urnas, Iñaki López, conductor del programa Más Vale Tarde de La Sexta, quiso saber de primera mano las sensaciones de Revilla tras casi dos semanas de campaña electoral y el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el otro principal candidato para liderar el ejecutivo después de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo.

Sobre el debate entre el máximo mandatario y el líder popular, el economista señaló que «más allá de los argumentos de los asesores, Pedro estuvo muy torpe en el debate. Flojo, con una flojera que no sé qué le habían dado, pero estuvo muy torpe».

El pronóstico de Revilla de cara a las elecciones

Aunque la actitud de Sánchez en el debate sorprendiese al escritor de Salceda, mantiene su apuesta: victoria socialista este domingo 29 de noviembre, lo que consideró como un «palo» para los de Feijóo en el programa líder en prime time de la televisión.

Aun así, el que fuera profesor de Política Económica y Hacienda Pública por la Universidad de Cantabria prevé que el bloque de la derecha será el que gobierne en la próxima legislatura: «Hay una alta probabilidad, por lo menos de un 50%, de que el PSOE sea la lista más votada, pero un 95% de que nuestro futuro gobierno en España para los próximos cuatro años sea con Alberto Núñez Feijóo de presidente y el señor Abascal de vicepresidente».

«Esto es lo que viene y probablemente pueda ganar el PSOE las elecciones, lo cual es un palo para el señor Feijóo después de todo lo que le ha ocurrido a Pedro Sánchez en estos últimos años: no ha presentado ningún presupuesto, le ha venido imputada la familia, ha tenido dos número 2 procesados en la cárcel, le ha venido la Dana, accidentes ferroviarios, incendios, invasión de Ceuta…», enumeró Revilla.

Perder las elecciones sería un palo para el PP

Por este motivo, para Revilla, perder las elecciones supondría un revés para la actual primera fuerza de la oposición: «Que en una situación de estas el líder de la oposición baje en porcentaje de votos y de diputados y que pueda llegar a perder es un palo de liderazgo».

Esta circunstancia, según el político cántabro, «va a hacer más complicada la formación de su gobierno, porque va a haber exigencias muy importantes de Vox, que no se va a conformar con ser su compañero de viaje. Va a poner encima de la mesa sus 60 escaños y va a decir: ‘Yo quiero este ministerio, esto y esto…’. Va a estar muy condicionado por Vox y eso no le augura un mandato plácido», concluyó Revilla.