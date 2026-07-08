El PP pondrá en valor los «avances sociales» de sus pactos autonómicos con Vox para ganar votos ante las generales

El Partido Popular pondrá en valor la «estabilidad» que suponen sus pactos autonómicos con Vox, así como los «avances sociales» que desplegarán en base a dichos acuerdos. Esta es la consigna que se ha dado en las filas populares, según fuentes de Génova, para atraer nuevos votantes en los meses que restan hasta las próximas elecciones generales.

Tras los acuerdos sellados por PP y Vox para conformar gobiernos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, la hoja de ruta de los populares pasa por «demostrar que en estas comunidades las condiciones de vida de los ciudadanos han mejorado», precisan las mismas fuentes. «Es lo que tenemos que evidenciar de aquí hasta que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones», añaden tales fuentes.

Prueba de que los dirigentes del PP ya andan desplegando esta estrategia discursiva es, por ejemplo, el mensaje que subió a redes sociales este martes la presidenta de Extremadura, María Guardiola, con algunas de las actuaciones aprobadas en su último Consejo de Gobierno, donde comparte mesa con Vox.

Guardiola da cuenta en un vídeo colgado en redes sociales de haber aprobado la «dotación del mobiliario necesario para el centro de referencia nacional de personas con ELA, que está a punto de abrir sus puertas». Además, destaca haber destinado «12.700.000 euros para fortalecer los programas sociales dirigidos a personas y familias más vulnerables».

Más recursos para quienes nos protegen y más apoyo a quienes más lo necesitan. Extremadura avanza con hechos. pic.twitter.com/QKRS4OHDC7 — María Guardiola (@MGuardiolaM) July 7, 2026

Junto a ello, Guardiola también subraya que su Gobierno con Vox ha dado luz verde a una «inversión de más de 800.000 euros para renovar el vestuario de los bomberos forestales del Plan Infoex». «Porque quienes nos protegen, merecen los mejores medios, como el nuevo Centro Operativo Regional (COR), cuatro aviones anfibios, 92 vehículos más, o la creación de 85 nuevas plazas de bomberos forestales», enfatiza la presidenta extremeña.

«Más seguridad, más cuidados y mejores servicios», resume Guardiola, al tiempo que recalca que «gobernar es priorizar».

Por su parte, la Junta de Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco y en cuyo Gobierno hay tres consejeros de Vox, publicó la semana pasada en el Boletín Oficial de la comunidad la Orden de elaboración de los Presupuestos regionales para 2027, en la que se dictan las normas de confección de las cuentas para el próximo ejercicio.

Un texto que resulta especialmente significativo en tanto establece las condiciones para «impulsar un crecimiento sostenible, innovador y transformador de la economía de la comunidad, con el objetivo global de impulsar una comunidad dinámica e innovadora, consolidándola como una tierra atractiva para vivir y trabajar».

El Gobierno bipartito de Mañueco avanzó que estos Presupuestos «canalizarán los recursos para el crecimiento económico y el empleo, consolidando un sistema sanitario de calidad e innovador, una educación basada en el mérito y unos servicios sociales dirigidos a la cohesión social y territorial». La Junta definió así su apuesta por «la eficiencia en servicios públicos de calidad».

«Prosperidad»

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya adelantó este martes que «solo el crecimiento económico y la prosperidad, a través de la creación de empleo y la atracción de inversiones, van a hacer que esta comunidad sea un territorio todavía más interesante para vivir». «Esa es una de las claves para combatir la despoblación», apuntó Azcón durante un acto organizado por El Periódico.

Y en Andalucía, donde PP y Vox cerraron el acuerdo que se presuponía más difícil, los populares han valorado que el inicio de la nueva legislatura andaluza «abre una etapa de estabilidad» que permitirá «seguir impulsando el crecimiento económico, la creación de empleo y las oportunidades para la provincia». «Andalucía tiene por delante cuatro años de estabilidad para seguir avanzando y esa es la mejor noticia».

«La estabilidad es hoy el mayor activo que puede tener una tierra para construir su futuro», especialmente en un contexto nacional marcado por la incertidumbre, la confrontación y la incapacidad para construir consensos duraderos», señaló el PP de Junma Moreno.