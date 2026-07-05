Juanma Moreno toma posesión como presidente de Andalucía: «Espero una legislatura larga y fructífera»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este domingo la «vía andaluza» como eje de su nuevo mandato durante el acto de toma de posesión celebrado en Sevilla, donde ha apelado al diálogo, los acuerdos y la inclusión política, al tiempo que espera que esta sea «una legislatura larga y fructífera» tras el acuerdo de Gobierno con Vox.

En un discurso marcado por el agradecimiento y los mensajes institucionales, Moreno ha tenido unas palabras especiales para el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuya presencia ha querido destacar desde el inicio de su intervención. «Agradezco la presencia de Mariano Rajoy porque si hoy estoy aquí como presidente de Andalucía, en gran parte es gracias a él», ha afirmado.

El presidente andaluz ha recordado que el pasado 17 de mayo los ciudadanos eligieron «el camino que queremos seguir estos cuatro años» y ha garantizado que continuará siendo «fiel» a su forma de entender la política. En ese sentido, ha defendido que la «vía andaluza» representa «el sí al acuerdo, a la proximidad de todos» y ha insistido en que su proyecto político ha estado «siempre en contra de los cordones sanitarios». «No excluimos a ningún ámbito político porque aquí cabemos todos», ha subrayado.

Moreno ha asegurado que Andalucía afronta una nueva etapa llena de oportunidades y ha destacado los resultados obtenidos durante los últimos años. «Hoy lideramos la creación de empleo en España», ha señalado, antes de reconocer que se viven «tiempos complejos, pero apasionantes», con importantes desafíos por delante.

Asimismo, ha apelado a la confianza de los andaluces en sus propias capacidades. «Cuando creemos en nosotros mismos, nada puede pararnos», ha afirmado, al tiempo que ha defendido el papel de Andalucía como referente del sur de España. «El sur es empatía y lucidez; por eso quiero ir juntos y buscar lo que nos une y no lo que nos separa», ha manifestado.

Durante su intervención también ha lanzado un mensaje al Gobierno central, al que ha pedido «implicación» con Andalucía. En concreto, ha reclamado el cumplimiento de las inversiones en infraestructuras que considera «vitales» para el desarrollo de la comunidad. «Merecemos el respeto del que tiene la obligación de gobernar para todos y ojalá podamos tener ese entendimiento; lo intentaré con honestidad y lealtad», ha asegurado.

En uno de los momentos más emotivos del discurso, Moreno ha agradecido el apoyo de su familia y ha recordado a su padre, fallecido a causa de un cáncer. «Si no se hubiera cruzado un cáncer por su camino, estaría aquí con la familia más feliz que una perdiz», ha expresado visiblemente emocionado.

El presidente también ha reivindicado el valor de los acuerdos políticos, asegurando que «un acuerdo significa responsabilidad» y que nunca satisface al cien por cien a quienes lo firman, aunque ha defendido que son «fruto del diálogo y la esencia de la democracia y la libertad».

Para concluir, Moreno ha expresado su deseo de que la nueva legislatura sea «fructífera y larga» y ha reiterado que las puertas de su Gobierno permanecerán abiertas a todos aquellos que quieran trabajar por Andalucía. Su intervención ha finalizado con un llamamiento a los asistentes para proclamar un «¡Viva Andalucía!», respondido al unísono por el público con otro sonoro «¡Viva!».