El pacto de gobierno en Andalucía incluye una vicepresidencia para Vox, prioridad nacional y 0 euros para menas

PP y Vox han sellado finalmente el ansiado acuerdo este jueves para Andalucía: un gobierno de coalición donde los de Abascal ocuparán la vicepresidencia. El pacto ha sido rubricado in extremis a dos horas antes de celebrarse el segundo pleno de investidura.

Juanma Moreno será investido presidente de Andalucía con los votos de Vox tras que ambas formaciones hayan llegado a un acuerdo programático de gobierno, aunque diferente al del resto de regiones. Los de Abascal han logrado imponer la prioridad nacional, así como el compromiso de Juanma Moreno de no destinar ninguna partida presupuestaria en menas.

Sin embargo el organigrama del Ejecutivo no será similar al de Extremadura o Aragón. En esta ocasión, la vicepresidencia de Vox tendrá competencias en inmigración y en despoblación, entre otras materias.

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