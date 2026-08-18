Feijóo acusa a Sánchez de urdir un programa «destituyente» contra la Nación, el Rey y el Estado

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando un «auténtico programa destituyente que nadie ha votado» que, a su consideración, actúa «contra la Nación y contra el Estado», intenta sustituir el sistema autonómico por una «plurinacionalidad de carácter confederal» y busca deslegitimar instituciones como la Corona, el Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante una comparecencia en la localidad lucense de Ribadeo en un acto en recuerdo del ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, Feijóo ha puesto en contraposición el «momento constituyente de reconciliación y construcción institucional» que representó este dirigente de la UCD y la Transición frente al «momento destituyente» que dirige Pedro Sánchez.

«Padecemos un Gobierno que actúa contra la Nación y contra el Estado, ocupándola, degradándolos y desarmándolos», ha destacado, antes de añadir que el Ejecutivo ha iniciado, en su opinión, «un proceso de ruptura y deconstrucción del sistema constitucional de 1978».

Según Feijóo, el Ejecutivo de Sánchez pretende sustituir el Estado autonómico constitucional por otro «plurinacionalidad de carácter confederal» a través de «una mutación constitucional por la puerta de atrás» y le ha acusado de gobernar «sin mayoría social para ello y sin Parlamento, sin Presupuestos y abusando del real decreto ley».

A su juicio, las consecuencias de ese «auténtico programa destituyente que nadie ha votado» son tres: el aumento de la polarización, el deterioro de las instituciones y la «quiebra» del sistema de garantías jurídicas.

«Al servicio de camarillas»

Feijóo ha acusado al Ejecutivo de haber puesto el Estado al servicio de «camarillas» y de tratar de obtener ventajas políticas o electorales «subastando la igualdad de los españoles».

También ha descrito al Gabinete de Sánchez en la crisis de Ceuta como «ausente, inerte e indiferente a los intereses, la seguridad, la integridad y la soberanía» de los españoles y se ha preguntado si alguien puede imaginar a Calvo-Sotelo «rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá de la Moncloa cuando se está ocupando una parte del territorio español». «No debemos tomarnos a broma la actuación de este Gobierno, por más que a menudo parezca ridícula», ha añadido Núñez Feijóo.

Frente a ese intento de modificar el modelo de convivencia, el presidente del PP ha afirmado que España sigue contando con instituciones y poderes «fundamentales» para su defensa, entre los que ha citado expresamente a la Corona, el Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la sociedad civil.

En este sentido, considera que «no es extraño» que la estrategia del Gobierno y de sus socios pase por intentar «deslegitimar» esas instituciones y poderes. Y que todo ello está orientado a «dividir a los ciudadanos en dos bandos irreconciliables» y a plantear las próximas elecciones generales «como un plebiscito».

Feijóo ha defendido, sin embargo, que España «no está abocada a la degradación continua» y que la política «no tiene por qué ser ese espectáculo bochornoso» que se contempla desde hace ocho años. Su deseo, ha señalado, es que regresen a España «la dignidad, el respeto, la competencia en la gestión y la seriedad bien entendida».