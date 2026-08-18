Feijóo acusa a Sánchez de urdir un programa «destituyente» contra la Nación, el Rey y el Estado
El líder del PP denuncia que Sánchez quiere "dividir a los ciudadanos en dos bandos irreconciliables"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando un «auténtico programa destituyente que nadie ha votado» que, a su consideración, actúa «contra la Nación y contra el Estado», intenta sustituir el sistema autonómico por una «plurinacionalidad de carácter confederal» y busca deslegitimar instituciones como la Corona, el Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Durante una comparecencia en la localidad lucense de Ribadeo en un acto en recuerdo del ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, Feijóo ha puesto en contraposición el «momento constituyente de reconciliación y construcción institucional» que representó este dirigente de la UCD y la Transición frente al «momento destituyente» que dirige Pedro Sánchez.
«Padecemos un Gobierno que actúa contra la Nación y contra el Estado, ocupándola, degradándolos y desarmándolos», ha destacado, antes de añadir que el Ejecutivo ha iniciado, en su opinión, «un proceso de ruptura y deconstrucción del sistema constitucional de 1978».
Según Feijóo, el Ejecutivo de Sánchez pretende sustituir el Estado autonómico constitucional por otro «plurinacionalidad de carácter confederal» a través de «una mutación constitucional por la puerta de atrás» y le ha acusado de gobernar «sin mayoría social para ello y sin Parlamento, sin Presupuestos y abusando del real decreto ley».
A su juicio, las consecuencias de ese «auténtico programa destituyente que nadie ha votado» son tres: el aumento de la polarización, el deterioro de las instituciones y la «quiebra» del sistema de garantías jurídicas.
«Al servicio de camarillas»
Feijóo ha acusado al Ejecutivo de haber puesto el Estado al servicio de «camarillas» y de tratar de obtener ventajas políticas o electorales «subastando la igualdad de los españoles».
También ha descrito al Gabinete de Sánchez en la crisis de Ceuta como «ausente, inerte e indiferente a los intereses, la seguridad, la integridad y la soberanía» de los españoles y se ha preguntado si alguien puede imaginar a Calvo-Sotelo «rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá de la Moncloa cuando se está ocupando una parte del territorio español». «No debemos tomarnos a broma la actuación de este Gobierno, por más que a menudo parezca ridícula», ha añadido Núñez Feijóo.
Frente a ese intento de modificar el modelo de convivencia, el presidente del PP ha afirmado que España sigue contando con instituciones y poderes «fundamentales» para su defensa, entre los que ha citado expresamente a la Corona, el Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la sociedad civil.
En este sentido, considera que «no es extraño» que la estrategia del Gobierno y de sus socios pase por intentar «deslegitimar» esas instituciones y poderes. Y que todo ello está orientado a «dividir a los ciudadanos en dos bandos irreconciliables» y a plantear las próximas elecciones generales «como un plebiscito».
Feijóo ha defendido, sin embargo, que España «no está abocada a la degradación continua» y que la política «no tiene por qué ser ese espectáculo bochornoso» que se contempla desde hace ocho años. Su deseo, ha señalado, es que regresen a España «la dignidad, el respeto, la competencia en la gestión y la seriedad bien entendida».