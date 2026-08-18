La ex pareja de Hayden Panettiere rompe su silencio tras la muerte de la actriz: «Me aseguraré de que nuestra hija recuerde la persona que fue»

La industria audiovisual de Hollywood sigue consternada tras la muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años de edad. Son muchos los famosos, amigos y compañeros de trabajo que han expresado su dolor en redes sociales ante la tragedia. Este martes 18 de agosto, el boxeador Wladimir Klitschko, expareja de Panettiere y con quien tuvo a su única hija, ha publicado un emotivo mensaje para recordar a la que fue protagonista de Héroes o Scream.

«Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor. El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Dejó este mundo demasiado pronto», ha empezado escribiendo Wladimir Klitschko en sus redes sociales.

«Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya», continúa el ucraniano antes de mandar un dardo a Hollywood: «Construyó (Hayden) una carrera increíble gracias a su inmenso talento, a la vez que enfrentaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente».

Junto a una foto de la pareja junto a su hija ( a la que tapa el rostro), Wladimir Klitschko, finaliza su comunicado de la siguiente manera: «Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas. A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue. Extiendo mis más sinceras condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, quienes también están de luto hoy. Personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto. Les pido a todos que respeten los sentimientos y la privacidad de nuestra familia durante este momento tan difícil. Por ahora, esto es todo lo que quiero decir. Gracias a todos los que están apoyando a mi familia y expresando sus sinceras condolencias. Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna.»

Our family is going through a time of profound shock and grief. The announcement of Hayden’s tragic death saddens me deeply. She left this world far too soon. Hayden was, although no longer my partner, an important part of my life and the mother of our daughter, Kaya. She built… pic.twitter.com/etL169NOmB — Klitschko (@Klitschko) August 18, 2026

Recordemos que en 2014, Hayden Panettiere dio la bienvenida al mundo a su única hija, fruto de su relación sentimental con Vladimir Klichkó, la pareja vivió un romance plagado de idas y venidas. Asimismo, según contó la actriz, no sintió una conexión inmediata al parir a su hija. Un conjunto de emociones que la sumergieron en una profunda depresión posparto y, con ello, en la adicción al alcohol.

Esta complicada situación la llevó a pasar por diversos centros de desintoxicación, pero dado que no estaba en condiciones de estar cerca de su hija, aceptó cederle la custodia al padre de la niña.