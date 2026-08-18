Reacciones a la muerte de Hayden Panettiere: «Rezar por su alma»

El pasado lunes, 17 de agosto, los amantes del mundo audiovisual comenzaron el día con una terrible noticia. Tal y como se confirmó de manera oficial, la actriz Hayden Panettiere ha fallecido a los 36 años. Una triste e inesperada pérdida que fue confirmada a través de un comunicado emitido por la familia de la artista. Así pues, durante las primeras horas, se comentó que se había abierto una investigación para conocer más detalles del caso. Pues, no se han revelado públicamente las causas de la muerte. Pero, ahora, han salido a la luz más detalles.

Hayden Panettiere ha dejado atrás un importante legado a nivel artístico. Y es que inolvidables serán sus actuaciones en proyectos como Héroes, las seis temporadas de Nashville, la famosa saga de Scream, Amber Alert o Sleepwalker, entre muchas otras. Por ello, es comprensible ver cómo las redes se han inundado de mensajes de apoyo a la familia y de absoluta tristeza por la marcha de la actriz a tan temprana edad. Y es que, muchos de los que fueron compañeros de trabajo de la actriz han querido expresar sus condolencias.

Reacciones de famosos a la muerte de Hayden Panettiere

«Descansa en paz, dulce Hayden», escribió Melissa Barrera, protagonista de Scream VI. Por su parte, David Arquette también ha querido sincerarse. «Te quiero Hayden», escribió en sus redes sociales. «Qué talento tan increíble tenías… A Julius y a mí nos encantaba trabajar contigo… un alma antigua y sabia con un corazón tan profundo. Ojalá el mundo hubiera podido disfrutar más tiempo de tu compañía, porque sentía una curiosidad ardiente por saber en quién te estabas convirtiendo. Vi a ese hermoso fénix resurgir de sus cenizas. Tus pruebas se convirtieron en tu testimonio, y tu testimonio se convirtió en tu legado. Serás recordada. Descansa en paz, Hayden. Envío oraciones de consuelo a tu familia, a tu hija y a todos los que te querían», comentó Viola Davis, que trabajó con ella en Custodia.

Bethany Joy Lenz, actriz de One Tree Hill, ha sido una de las que más palabras ha querido dedicarle a Hayden Panettiere. «Aquí estoy, con la cabeza entre las manos, y no sé qué más hacer aparte de rezar por su alma, cosa que he hecho y seguiré haciendo. Estoy destrozada. Conocía a esa pequeña rubia traviesa. ¿Tenía nueve años? ¿Diez? Yo tenía dieciocho. Corría por los pasillos del estudio Screen Gem, en el 222 de la calle 44 Este, riendo y jugando entre los ensayos de posición y los de cámara», comenzó escribiendo en una publicación que dedicó exclusivamente a la que fue su compañera.

«Nos vimos de vez en cuando a lo largo de los años, como la prima de la reunión familiar que se hizo famosa y a la que la vida se llevó lejos, pero siempre sentía una gran alegría al verla cuando teníamos la suerte de cruzarnos. Hicimos un pacto para hablar pronto. Almorzar. Cenar. En algún sitio donde pudiéramos acurrucarnos en un rincón… pero nunca llegamos a hacerlo realidad. Me mantenía al día sobre todo a través de amigos comunes… Estos son algunos de los momentos en los que te conocí, a lo largo de 27 años. No sé cómo asimilar esto», concluye.

La posible causa de la muerte de Hayden Panettiere

De momento, no se han confirmado las causas oficiales del fallecimiento de Hayden Panettiere. Pero, durante las últimas horas, se han revelado algunos detalles. De esta manera, se ha publicado que la fallecida actriz se encontraba en una vivienda de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencias recibieron una llamada de alerta sobre las 13:50 horas.

Según el audio al que han tenido acceso los medios de comunicación estadounidenses, en la llamada al 911 se solicitó asistencia para una «mujer no identificada» que se encontraba en «paro cardíaco». Asimismo, se menciona el término «sobredosis». Pero, recalcamos, no se ha confirmado nada todavía y, de momento, son supuestas informaciones.

Por otro lado, se menciona que los sanitarios llegaron al lugar donde se encontraba la actriz y le realizaron una RCP, intubación, medicación y monitorización del ritmo cardíaco. Pero, pese a los intentos de salvarle la vida, Hayden fue declarada muerta a las 14:32 horas. Un triste adiós que llega tres años después de la muerte de su hermano menor, pérdida que ella nunca logró superar.