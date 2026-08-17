La dura vida de Hayden Panettiere: de su lucha contra las adicciones a la trágica muerte de su hermano

Día triste para los amantes del mundo audiovisual. Tal y como se ha difundido durante las últimas horas, Hayden Panettiere ha fallecido a los 36 años. Un adiós que ha sido confirmado a través de un comunicado por la familia de la artista. Asimismo, aunque no se han revelado las causas de tan inesperada muerte, se ha indicado que se ha abierto una investigación para conocer más detalles del caso. Al respecto, los familiares de la estadounidense han pedido respeto y privacidad en estos complicados momentos.

Hayden Panettiere ha dejado atrás un importante legado a nivel artístico. Y es que inolvidables serán sus actuaciones en proyectos como Héroes, las seis temporadas de Nashville, la famosa saga de Scream, Amber Alert o Sleepwalker, entre muchas otras. Pero lo que no todo el mundo sabe es que, en medio de una carrera profesional de éxito, existía una mujer que ha tenido que pasar por muchos momentos difíciles a lo largo de su vida.

Hayden Panettiere luchó, durante años, por superar sus adicciones

El pasado mes de mayo, la actriz lanzó al mundo sus memorias. This Is Me: A Reckoning es un libro donde se sinceró, como nunca antes, y habló de cómo fue para ella la depresión posparto, la maternidad, las adicciones y determinados momentos de su vida. Una serie de vivencias que ella quiso compartir con el mundo, pero nadie se imaginaría en ese momento que la vida de la artista estaba a punto de finalizar.

En 2014, Hayden Panettiere dio la bienvenida al mundo a su única hija. Fruto de su relación sentimental con el boxeador ucraniano Vladimir Klichkó, la pareja vivió un romance plagado de idas y venidas. Asimismo, según contó, no sintió una conexión inmediata al parir a su hija. Un conjunto de emociones que la sumergieron en una profunda depresión posparto y, con ello, en la adicción al alcohol.

Esta complicada situación la llevó a pasar por diversos centros de desintoxicación, pero dado que no estaba en condiciones de estar cerca de su hija, aceptó cederle la custodia al padre de la niña. Posteriormente, Panettiere finalizó su relación con el padre de su hija y, tiempo después, inició un romance con Brian Hickerson. Pero esta relación la llevaría a sufrir, según declaraciones de ella, episodios de violencia física y emocional.

Un romance muy turbulento del que se sintió «humillada». Pero, lejos de quedar aquí, la actriz también pasó una época complicada tras la muerte de su hermano. En el 2023, ella y su familia tuvieron que despedirse de Jansen Panettiere, su hermano pequeño. El chico tenía 28 años y también se dedicaba al mundo de la actuación. Padecía una cardiopatía, pero su fallecimiento sucedió de manera repentina. Ella y su hermano compartían una relación muy unida y cercana. Por ello, su pérdida la afectó notablemente.