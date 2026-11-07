Miguel Ángel Revilla, sobre las elecciones del 29 de noviembre: «Quedar por detrás del PSOE es un palo»

Queda tan solo una semana para que arranque la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29-N y que tendrá una duración de 15 días. Según se establece en la web de La Moncloa, el periodo comenzará a las 0:00 horas del viernes 13 y finalizará a las 24 horas del viernes 27. Un tiempo en el que los partidos deberán plasmar sus propuestas y conseguir el voto ciudadano.

No obstante, nos encontramos ya sumergidos, desde hace un mes, en la precampaña, que ha ido dejando tintes de por dónde van a ir los tiros para cada formación política y las figuras que los liderarán de cara a las urnas. Hasta el momento, el hecho más reseñable ha sido la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.

El fatídico accidente de Urda, que ha dejado 69 víctimas mortales, precedido por el de Adamuz, con 46 fallecidos, deja al PSOE contra las cuerdas. De hecho, tras casi una semana en la que Puente no contemplaba su dimisión y Pedro Sánchez apoyaba esta decisión, finalmente el ministro, con un batacazo en las encuestas internas socialistas mediante, anunció su renuncia.

Cómo ve Revilla las elecciones del 29-N

Miguel Ángel Revilla, ex presidente de Cantabria, dio su punto de vista en el programa La Sexta Xplica sobre la afirmación de Sánchez en la que aseguraba que va a ganar las próximas elecciones: «Hay un hecho que va a ser una realidad: hay un cambio de ciclo y vamos a tener un Gobierno del PP con Vox», y añadió que «gana Sánchez, pero no le da porque no suma».

«Sin embargo, para Alberto Núñez Feijóo, quedar por detrás del PSOE es un palo monumental, es un fracaso de su liderazgo», prosiguió el cántabro en referencia al futuro del principal candidato a ocupar el palacio de la Moncloa tras las elecciones.

«Quedar por detrás del PSOE es un palo monumental, es un fracaso»

«Ten en cuenta que estamos ante un presidente que ha soportado la pandemia, un presidente que todos los socios de Gobierno le han dejado tirado, no le han aprobado ni un presupuesto, ha tenido el volcán de La Palma, ha tenido la dana de Valencia, la guerra de Ucrania, la crisis del petróleo, accidentes ferroviarios, incendios… Bueno, si en una circunstancia de esas un personaje con todo lo que le ha pasado te gana, es como para pensar», expresó acerca de Sánchez, comparándole con el candidato popular.

Sobre la corrupción y el auge de VOX

El presentador del programa, José Yélamo, reiteró que el líder del Ejecutivo también debe hacer frente a todos los casos de corrupción del partido socialista, a lo que Revilla agregó: «La mujer procesada, Ábalos en la cárcel, o sea, todo el equipo».

El escritor de Salceda insistió en que la posibilidad de que Feijóo no gane las elecciones sería «preocupante» para el PP, porque, según afirmó: «Se va a encontrar con un Vox crecidísimo. Vox va como un tiro. Yo auguro más del 20% de los votos, lo veo. Entonces claro, va a exigir unas condiciones tremendas. Eso es lo que a mí me preocupa».