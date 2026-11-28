Puig da otro avance en sus planes de expansión. La firma ha alcanzado un acuerdo con intención de adquirir por 1.200 millones el 75% en Artessence Group, la sociedad matriz de Parfums de Marly e Initio Parfums Privés, una operación que aportará un «crecimiento atractivo» y tendrá un impacto significativo en rentabilidad y acelerará el cumplimiento de Vision 2032, ha informado la compañía en un comunicado este viernes.

Esta operación complementa el negocio de Puig en Fragancias y acelera el desarrollo de las áreas prioritarias de crecimiento definidas en Vision 2032, y la transacción incorporará dos Love Brands con presencia en Norteamérica, entre otros mercados.

Puig ha acordado la adquisición por una contraprestación de aproximadamente 1.200 millones de euros en efectivo, mientras que Julien Sprecher Holding mantendría una participación del 25% tras la reinversión, manteniendo la alineación de intereses durante la próxima fase de crecimiento.

Se prevé que Artessence genere unas ventas netas de aproximadamente entre 420 y 440 millones de dólares y un Ebitda de aproximadamente entre 180 y 190 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2026-27, que finaliza el 31 de marzo de 2027.

El presidente de Puig, Marc Puig, ha declarado que «Parfums de Marly e Initio son marcas excepcionales que combinan deseabilidad con una impresionante trayectoria de crecimiento rentable. Son altamente complementarias con nuestro portfolio y encarnan el tipo de Love Brands singulares que aspiramos a impulsar en Puig».

Por su parte, el consejero delegado, Jose Manuel Albesa, ha afirmado que «Parfums de Marly aporta un crecimiento significativo y un asentado posicionamiento en Norteamérica, mientras que Initio es una marca singular con un gran potencial por delante».

El fundador y Director Creativo de Parfums de Marly, Julien Sprecher, ha recordado que creó Parfums de Marly con una visión «muy personal de la perfumería, que une la herencia francesa, la libertad creativa y un espíritu contemporáneo» y que la alianza con Advent les ha permitido acelerar esa visión y construir un negocio internacional.

La operación valora el 100% de Artessence en un valor empresa de 1.900 millones de dólares: se prevé que Artessence genere unas ventas netas de aproximadamente entre 420 y 440 millones de dólares y un Ebitda de aproximadamente entre 180 y 190 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2026-27, que finaliza el 31 de marzo de 2027.