Karlos Arguiñano ha presentado recientemente su nuevo recetario, titulado «El gran libro de Karlos Arguiñano». Durante el acto, varios periodistas aprovecharon la ocasión para preguntarle por sus planes de jubilación, teniendo en cuenta que el popular cocinero tiene actualmente 78 años.

El chef, respondió con claridad y dejó claro que no piensa retirarse por el momento: «Voy a seguir si estoy bien. Y ahora mismo estoy bien». Por lo tanto, no contempla abandonar «Cocina Abierta» a corto plazo.

Karlos Arguiñano y la jubilación demorada

A partir del 1 de enero de 2027, la edad ordinaria de jubilación será de 67 años para aquellos trabajadores que tengan menos de 38 años y seis meses cotizados. Por el contrario, quienes alcancen o superen ese periodo cotizado podrán jubilarse a los 65 años.

En el caso de Karlos Arguiñano, cabe suponer que, dada su dilatada trayectoria profesional, ha cotizado durante buena parte de su vida laboral por la base máxima de la Seguridad Social. Al haber pospuesto su jubilación más allá de la edad legal que le corresponde, podría beneficiarse de una importante compensación económica cuando finalmente decida poner punto y final a su trayectoria profesional. En concreto, tendría la posibilidad de recibir hasta 13.500 euros por cada año completo que haya seguido trabajando y cotizando después de alcanzar la edad ordinaria.

La normativa actual contempla diferentes ventajas económicas para quienes deciden seguir trabajando una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación. Esta fórmula se conoce como jubilación demorada y permite elegir entre varias opciones de compensación por cada año de cotización adicional.

Una de las alternativas consiste en incrementar el importe de la pensión mediante un porcentaje adicional del 4% por cada año completo que el trabajador retrase su jubilación. De esta manera, la cuantía de la prestación aumenta permanentemente.

La segunda posibilidad es recibir un pago único por cada año extra cotizado. Se trata de un incentivo a tanto alzado cuyo importe puede situarse entre los 4.800 y los 13.500 euros, en función del periodo de cotización que el trabajador haya acumulado antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

Finalmente, la fórmula mixta es una alternativa que combina los dos incentivos anteriores y está disponible para los trabajadores que retrasen su jubilación entre dos y diez años. Esta modalidad permite recibir un porcentaje adicional del 4% por cada año completo que se continúe trabajando después de alcanzar la edad legal de jubilación, que se aplicará a la mensualidad de la pensión. Además, el trabajador percibirá una cantidad a tanto alzado por cada año completo cotizado durante ese periodo de demora. Este pago único será la mitad del importe que le correspondería si hubiera elegido exclusivamente el incentivo económico a tanto alzado, cuya cuantía puede oscilar aproximadamente entre 4.800 y 13.500 euros anuales. En caso de retrasar la jubilación 11 años o más, el pago único se calculará únicamente sobre los primeros cinco años de demora, mientras que por los años restantes se aplicará exclusivamente el incremento adicional del 4% en la pensión por cada año completo cotizado.

Teniendo en cuenta su extensa carrera profesional, Karlos Arguiñano podría tener derecho a alcanzar la pensión máxima, que en 2026 asciende 3.359,60 euros brutos mensuales. A esta cantidad se sumaría el incentivo económico correspondiente a la jubilación demorada. Por cada año completo que haya seguido cotizando después de la edad ordinaria, el cocinero podría recibir hasta 13.500 euros; si se tienen en cuenta los 12 años adicionales, la compensación podría alcanzar los 175.500 euros.

Jubilación demorada en 2026

En los últimos años ha crecido notablemente el número de trabajadores que optan por retrasar su jubilación. Las jubilaciones demoradas han pasado de representar el 4,8% de las nuevas altas en 2019 al 11,2% en septiembre de 2026, según los últimos datos del Gobierno. Esta evolución también se refleja en la edad media de acceso a la jubilación, que ha aumentado hasta los 65,3 años, frente a los 64,4 años registrados en 2019. En el caso de las mujeres, la media se eleva hasta los 65,8 años.

«Cualquier ciudadano puede decidir de manera libre y voluntaria retrasar su edad de jubilación una vez cumplidos los años necesarios para el retiro. Se reconoce esta posibilidad a las personas trabajadoras (por cuenta propia o ajena) que, una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación prolonguen su vida laboral, lo que les dará acceso a una serie de beneficios en su futura pensión de jubilación», detalla la Seguridad Social.

Con el objetivo de impulsar esta modalidad, la Seguridad Social contempla diferentes incentivos económicos para quienes deciden seguir trabajando una vez alcanzada su edad ordinaria de jubilación. La primera posibilidad consiste en incrementar la pensión un 4% por cada año completo cotizado después de cumplir la edad ordinaria de jubilación. Como segunda alternativa, el trabajador puede optar por recibir un pago único por cada año adicional de cotización. Además, quienes prolonguen su vida laboral entre dos y diez años también pueden acogerse a una tercera modalidad, conocida como fórmula mixta.