Lo que generalmente en España suele acabar en el cubo de la basura orgánica, en países de Europa se convierte en un subproducto muy cotizado dentro de la economía circular europea. En países como Países Bajos, Alemania, Dinamarca o Francia (y también en proyectos industriales dentro de la propia España), las cáscaras de cítricos se recolectan a gran escala de fábricas de zumos, supermercados y hostelería para transformarlas en materias primas de alto valor. El uso de las cáscaras se emplea en más industrias como la farmacéutica, cosmética y de limpieza ecológica y biomateriales.

Los usos de las cáscaras de mandarina

En la industria alimentaria, la parte blanca (albedo) es una de las fuentes más ricas en pectina natural. La pectina es un espesante y gelificante imprescindible para fabricar mermeladas, yogures, gominolas y recubrimientos de medicamentos.

De la piel de la cáscara se extrae d-limoneno y otros aceites aromáticos usados como saborizantes naturales en bebidas, repostería y licorería. Además de la piel, se extrae d-limoneno y otros aceites aromáticos usados como saborizantes naturales en bebidas, repostería y licorería.

Cosmética y reciclaje

En la industria de la cosmética, los flavonoides y la vitamina C de la cáscara se emplean en cremas hidratantes, exfoliantes naturales y productos antiedad. Por otro lado, el aceite esencial de cítricos tiene un alto poder desengrasante, por lo que sustituye a derivados del petróleo en detergentes y limpiadores ecológicos.

Proyectos europeos (como Citruspack) han logrado fabricar envases y tarros biodegradables combinando fibras y celulosa extraídas de residuos cítricos. La biomasa sobrante, tras extraer los compuestos más valiosos, se fermenta para generar energía limpia o fertilizantes orgánicos.

A nivel doméstico

El aceite natural de la piel de mandarina tiene un gran poder desengrasante. Si se llena un tarro de cristal con cáscaras, se cubre con vinagre blanco de limpieza y se deja reposar la mezcla dos semanas en un lugar oscuro, el resultado es un limpiador multiusos potente y con aroma fresco. Solo se tiene que colarlo, diluirlo a partes iguales con agua y usarlo en encimeras, cristales o baños. Además, colocar pieles frescas con un poco de bicarbonato dentro de la nevera ayuda a neutralizar los malos olores.