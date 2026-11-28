Blanca Romero ha decidido romper su silencio y contar públicamente los motivos que llevaron al final de su relación con Quique Sánchez Flores. La actriz se ha sentado en el plató de ¡De viernes! para ofrecer su versión de la historia, aclarar algunas de las informaciones que han circulado sobre su ruptura y responder a quienes, según denuncia, han cuestionado su comportamiento durante la relación. Una intervención contundente en la que ha hablado de mensajes con otras mujeres, conversaciones inesperadas y reproches que todavía tiene pendientes con su expareja.

«He venido aquí a defenderme y a todas las mujeres. Calladita, ninguna», aseguraba al comienzo de su entrevista, dejando claro que no estaba dispuesta a permanecer en silencio. Romero explicó que su relación con el exentrenador, que se prolongó durante aproximadamente un año y estuvo marcada por numerosas idas y venidas, terminó después de descubrir que él mantenía contacto con otras mujeres a través de las redes sociales y los mensajes.

El descubrimiento de los mensajes en el móvil de Quique

Uno de los momentos más llamativos de su relato llegó cuando recordó cómo descubrió lo que estaba sucediendo. Según explicó, fue el propio Quique Sánchez Flores quien le mostró su teléfono móvil una mañana de domingo. «Él cogió su móvil de la mesita y me lo enseñó y me dijo: «Mira»», relató. La actriz quiso dejar claro que no había revisado el dispositivo por su cuenta: «Abrió su móvil él, yo no toqué su móvil. Lo juro por mis hijos».

En aquel momento, según contó, aparecieron mensajes de una mujer llamada Miri, una de las personas que mantenían contacto con el exentrenador. Aunque Blanca prefirió no revelar el contenido de las conversaciones por tratarse de cuestiones privadas, sí dejó clara su impresión: «Fatal, fatal todo, tenía conversaciones fuera de tono».

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La actriz aseguró que la situación se repetía y que su entonces pareja justificaba aquellos contactos argumentando que eran las mujeres quienes le escribían y que él no contestaba. Sin embargo, Blanca decidió dar un paso más y ponerse en contacto con algunas de ellas para conocer de primera mano lo que estaba sucediendo.

Blanca habló con las otras mujeres

Romero sorprendió al explicar que llegó a conocer a varias de esas mujeres y que, lejos de producirse enfrentamientos, algunas de aquellas relaciones terminaron siendo cordiales. «Todas monísimas. Yo no vi chicas más guapas», comentó. Incluso aseguró que mantiene contacto con algunas de ellas a través de Instagram. La actriz reconoció que llegó a pedirles ayuda para frenar aquella situación. Sin embargo, las respuestas que recibió, según su testimonio, terminaron siendo especialmente dolorosas, ya que una de ellas estuvo con el entrenador hace solo unos días.

Responde a las acusaciones de celos y no descarta volver

Otro de los asuntos que quiso abordar fue la imagen de mujer celosa que, según denuncia, se habría difundido desde el entorno de su expareja. Blanca rechazó esa versión y lanzó un mensaje directamente a Quique: «Tú que eres el rey de los celos. Tú que los inventaste».

Pese a los reproches, la actriz también tuvo palabras de reconocimiento hacia el que fue su pareja. No negó la química que existía entre ambos, la complicidad ni los buenos momentos que compartieron. De hecho, reconoció que le habría gustado que la relación funcionase de otra manera.

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Y, aunque sus declaraciones estuvieron cargadas de reproches, Blanca dejó una puerta abierta a una posible reconciliación. La actriz aseguró que no descarta volver con él, una afirmación que añade un nuevo capítulo a una historia sentimental que parecía haber llegado definitivamente a su final.

Su despedida fue especialmente contundente: «No vuelvas a obligarme a defenderme ni a hacerme ni a contar mis defectos». Un mensaje con el que Blanca Romero quiso dejar claro que se siente empoderada y que no piensa permitir que se cuente una única versión de lo sucedido.