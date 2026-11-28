En la capilla de Château Miraval, Brad Pitt y Angelina Jolie se dieron el «sí, quiero» en 2014. Doce años después, la finca de Correns, en el sur de Francia, vuelve a reunir sus nombres en un comunicado. Este miércoles 25 de noviembre, diez años después de su separación y más de cuatro desde que él la demandó, sus representantes anunciaron un pacto cuyas condiciones se mantienen en privado. «Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en el mejor interés de nuestra familia y no haremos más comentarios», señalaron.

A día de hoy, la propiedad de Château Miraval está repartida al 50 % entre Brad Pitt y Tenute del Mondo, la sociedad vinculada a Stoli Group que compró en 2021 la participación de Angelina Jolie. Por tanto, el acuerdo entre los actores no supone que Pitt haya recuperado la parte que vendió su exmujer ni que Stoli haya salido del negocio. Ambos mantienen sus respectivas participaciones y el litigio pendiente podría tener consecuencias sobre el futuro de esa estructura de propiedad.

La venta que llevó a Pitt y Jolie a los tribunales

En 2021, Jolie vendió a Tenute del Mondo, la división vinícola vinculada a Stoli Group, la sociedad a través de la cual poseía el 50 % de Miraval. Pitt la demandó en febrero de 2022 en Los Ángeles. Sostenía que ambos se habían comprometido a pedir permiso al otro antes de vender su parte. Jolie negó que existiera ese compromiso y su equipo legal aseguró que la negociación para venderle su participación a Pitt se rompió por la cláusula de confidencialidad que él exigía.

En su contrademanda, Jolie también alegó que Pitt había agredido a miembros de la familia durante un vuelo privado en 2016. Él negó las acusaciones. El divorcio quedó resuelto a finales de 2024 y ahora el pacto zanja las reclamaciones entre ambos sin que un juez se pronuncie sobre el fondo del litigio ni sobre esas acusaciones. El enfrentamiento de Pitt con Stoli sigue abierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beau Domaine (@beau.domaine)

Un castillo con rosado, cosmética y un estudio de grabación

La pareja adquirió en 2008 una participación de control en Château Miraval. En 2013, Pitt y Jolie lanzaron el rosado de la finca junto a la familia Perrin. Con los mismos socios, el actor se adentró en 2022 en el negocio de la belleza con Le Domaine, una línea de cuidado facial unisex que utiliza ingredientes derivados de la uva.

La finca tenía una historia en la música mucho antes de que llegara Hollywood. En los años setenta, el pianista Jacques Loussier instaló allí un estudio por el que pasó Pink Floyd para grabar parte de The Wall. Pitt y el productor Damien Quintard reabrieron Miraval Studios en 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Studio Miraval (@studiomiraval)

¿Puede Stoli perder el control de Miraval?

El acuerdo entre Brad Pitt y Angelina Jolie no implica necesariamente que desaparezca el conflicto empresarial que desencadenó su enfrentamiento. El actor mantiene abierto el litigio contra Yuri Shefler y las sociedades vinculadas a Stoli Group, que adquirieron la participación de Jolie a través de Tenute del Mondo. La cuestión ahora es determinar si aquella operación vulneró derechos contractuales o societarios que Pitt sostiene que tenía antes de la entrada del nuevo socio.

Un primer aspecto importante es que el acuerdo entre Pitt y Jolie no tiene por qué extinguir automáticamente las reclamaciones frente al comprador. Hemos consultado a un abogado especializado en litigios mercantiles y societarios (quien quiere mantener su identidad en anonimato), y esto es lo que nos cuenta:

«El pacto entre vendedor y comprador inicial (o, en este caso, entre los antiguos socios) no puede perjudicar por sí sólo los derechos de un tercero que no haya participado en él. Si Brad Pitt conserva acciones propias contra Tenute del Mondo o Yuri Shefler por su intervención en la operación, esas reclamaciones podrían seguir adelante. Otra cuestión es que el acuerdo incluya renuncias, desistimientos o condiciones que afecten indirectamente a la posición jurídica de las partes. Para saberlo habría que conocer su contenido, que por ahora es confidencial».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miraval (@miraval)

La segunda cuestión es qué tendría que demostrar Pitt para acreditar que Jolie no podía vender su participación sin su autorización. No bastaría con probar que ambos eran copropietarios de la bodega o que habían gestionado juntos el negocio durante años. Sería necesario acreditar la existencia y el alcance de una obligación concreta de consentimiento previo.

«Las pruebas más relevantes serían los contratos de adquisición, los estatutos de las sociedades implicadas, los pactos entre socios y cualquier acuerdo posterior que regulase la transmisión de participaciones. También serían importantes los correos electrónicos, mensajes y comunicaciones entre los representantes legales y empresariales de ambos, especialmente aquellos en los que se hablara expresamente de la necesidad de contar con la aprobación del otro antes de vender. La conducta mantenida durante años puede ayudar a interpretar esos documentos, pero no sustituye necesariamente la existencia de un pacto vinculante».

El tercer interrogante es el que afecta directamente al futuro de Château Miraval: ¿podría Pitt recuperar el control de la bodega? La respuesta dependerá de qué consiga demostrar en el procedimiento contra Stoli y de las consecuencias jurídicas que pueda tener una eventual sentencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miraval (@miraval)

«Para que el litigio alterase realmente el control de Miraval tendría que producirse algo más que una condena económica. Sería necesario que el tribunal reconociese derechos que permitieran cuestionar la validez o los efectos de la transmisión, ordenar una restitución de las participaciones o imponer alguna solución societaria que modificase la composición accionarial. Si únicamente se reconociese un derecho a recibir una indemnización, el comprador podría seguir conservando su posición como socio. Por eso es importante distinguir entre obtener una compensación económica y recuperar el control de una empresa».