Los abogados de Angelina Jolie acusan a Brad Pitt de «intentar controlarla» en su guerra por el château francés

Aquellos que pensaban que la guerra entre Brad Pitt y Angelina Jolie había terminado estaban equivocados. Durante años, fueron una de las parejas más admiradas de Hollywood y construyeron una imagen de familia perfecta que parecía ajena a los problemas. Sin embargo, su separación dio paso a una larga batalla legal que todavía hoy sigue sumando capítulos. Tras el divorcio, las disputas por los hijos y los cambios de apellidos de algunos de ellos, queda un frente abierto que continúa enfrentando a los actores y ese es Château Miraval.

La finca se ha convertido en uno de los principales motivos de disputa entre ambos, con un litigio en el que ninguno parece dispuesto a dar su brazo a torcer. El último enfrentamiento tiene que ver con una petición de Brad Pitt para acceder a los registros financieros de su exmujer correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2019. Una solicitud que no ha sido del agrado de la actriz y ha vuelto a tensar la relación entre sus respectivos equipos legales.

Según ha publicado el medio estadounidense TMZ, el juez ha rechazado por el momento la petición del actor. La decisión ha provocado una contundente respuesta por parte de los abogados de Angelina Jolie, que consideran que la solicitud invade la privacidad de la actriz y va más allá de lo necesario para resolver el procedimiento judicial. No obstante, el magistrado ha dejado abierta la posibilidad de que Pitt vuelva a solicitar esos documentos si el testimonio de Jolie acaba poniendo en cuestión los ingresos que obtuvo durante aquellos años.

El equipo legal de la actriz no ha ocultado su malestar. «La insistencia del señor Pitt en obtener información acosadora no es más que la última muestra de sus intentos por controlarla a ella y el relato de este caso», ha afirmado el abogado Murphy en unas declaraciones recogidas por el medio estadounidense. «Lo que Angelina quiere, y siempre ha querido, es desvincular su vida personal y financiera de la de su exmarido», ha añadido.

El enfado de los representantes de Jolie no se ha quedado ahí. También acusan al actor de prolongar innecesariamente el litigio y sostienen que podría haber resuelto el conflicto comprando la participación de su exmujer en la propiedad por un precio acordado. «En lugar de hacer lo correcto y comprarle su participación a un precio acordado, el señor Pitt intentó, en el último momento, utilizar su salida de Miraval como moneda de cambio para obligarla a firmar un acuerdo de confidencialidad con el fin de encubrir el maltrato que le infligió a ella y a sus hijos», han señalado. Se trata de acusaciones formuladas por el equipo legal de la actriz en el marco de la disputa. «De eso trata este caso, no de sus ingresos personales de los cinco años anteriores a la venta de su participación», han concluido sus abogados.

El origen de esta disputa se remonta a 2021, cuando Angelina Jolie vendió su participación en Château Miraval a un grupo vinícola. La operación provocó el rechazo de Brad Pitt, que cuestionó que su exmujer pudiera vender su parte sin su consentimiento, al considerar que ambos habían acordado no desprenderse de sus participaciones sin la aprobación del otro.

Desde entonces, la propiedad francesa se ha convertido en el escenario de una batalla judicial que ha sobrevivido a su divorcio y que continúa enfrentando a los dos actores. Lo que en su día fue uno de los símbolos de su vida en común es ahora el centro de un conflicto que sigue sumando reproches, acusaciones y nuevas decisiones judiciales.