Edward Zwick, director de cine de ‘Leyendas de Pasión’, revela cómo era trabajar con Brad Pitt: «Puede volverse impredecible»

A diferencia de la promiscuidad mediática de algunas estrellas de la actualidad como Timothée Chalamet, Zendaya o Jacob Elordi, la fama internacional no le llegó a Brad Pitt hasta casi entrada la treintena. Con su breve aparición, el estadounidense robó la atención de los espectadores con su irrupción en Thelma & Louise (1991). Pero no sería hasta tres años después, cuando Pitt logró sus primeros éxitos comerciales a través de un cargado carácter protagónico. Nos referimos, cómo no, a su presencia en Leyendas de pasión, la popular adaptación homónima de Jim Harrison que recaudó 160 millones de dólares en 1994 y se llevó por el camino el Oscar a la Mejor fotografía para John Toll. Sin embargo, aquel rodaje no fue tan bien entre bambalinas y, como bien reveló en sus memorias el director, Edward Zwick, trabajar con el icónico intérprete fue algo realmente complejo.

En el conocido melodrama romántico, Pitt encarnó a Tristan Ludlow, el segundo de los tres hijos del coronel William Ludlow (Anthony Hopkins). Un personaje rebelde de espíritu aventurero, cuya vida cambia cuando su hermano menor, Samuel, fallece en la Primera Guerra Mundial. Tristan carga con una profunda culpa, pues se debate entre el amor que siente por Susannah (Julia Ormond), la prometida de Samuel y el deber familiar que despierta fuertes tensiones con su hermano mayor, el responsable y conservador Alfred (Aidan Quinn).

Al principio, la producción parecía funcionar. No obstante, tal y como reveló el propio Zwick en sus memorias, después del primer ensayo el actor estaba decidido a abandonar el proyecto de TriStar Pictures.

Zwick, sobre su experiencia con Brad Pitt: «Puede volverse impredecible cuando se le provoca»

En su libro, ‘Hits, Flops And Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood’, Zwick reveló cómo fueron los primeros contactos con el que terminaría siendo una de las grandes leyendas de la industria:

«Le correspondió a Marshall Herkovitz (el productor) disuadir a Brad cuando estaba al límite. Fue el primer indicio de las profundas corrientes emocionales que bullían en su interior. A primera vista parece una persona tranquila, pero puede volverse impredecible cuando se le provoca; algo que comprobé más de una vez al comenzar el rodaje, mientras ambos nos tanteábamos».

Eso sí, el director de El último samurái (2003) admitió sus propios errores, presionando a Pitt cuando no debía hacerlo y provocándolo para imponer su idea sobre la película.

«Sus ideas sobre Tristan eran diferentes a las mías. Brad había crecido rodeado de hombres que controlaban sus emociones (…). Pero cuanto más presionaba a Brad para que se revelara, más se resistía. Así que seguí presionándolo y Brad siguió contraatacando», describía el realizador en el libro.

También tiene elogios para el actor

El conflicto alcanzó su punto álgido cuando, en medio de una discusión, Pitt le dijo a Zwick que retrocediese. Pero el autor estaba enfadado con el actor porque no confiaba en él.

A pesar de todo, en su trabajo biográfico, el director también explicó que el actor era una «persona sincera» y que era una persona con la que era muy divertido estar.

Leyendas de pasión está disponible en Netflix.