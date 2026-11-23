El invierno de 2026-2027 podría deparar importantes sorpresas meteorológicas en España. Los especialistas siguen de cerca la evolución del vórtice polar y el comportamiento de un episodio de ‘El Niño’ especialmente intenso que podría modificar los patrones atmosféricos en Europa. Algunos escenarios contemplan la posibilidad de que las masas de aire ártico alcancen latitudes más bajas y favorezcan nevadas importantes, en un contexto que recuerda a lo ocurrido durante el invierno de 1997-1998. No obstante, los expertos piden prudencia, ya que una alteración del vórtice no significa necesariamente que España vaya a sufrir una ola de frío.

El precedente de las nevadas de 1997

La comparación con el invierno de 1997-1998 ha vuelto a despertar el interés de los meteorólogos. Entre finales de diciembre de 1997 y los primeros días de enero de 1998, España registró un destacado episodio de nevadas que afectó a diferentes puntos del país. Ahora, el desarrollo de un nuevo episodio de ‘El Niño’ ha llevado a estudiar las posibles semejanzas entre ambos periodos.

El fenómeno actual destaca por su intensidad. Los datos del índice oceánico Niño 3.4 situaron la anomalía de temperatura del Pacífico ecuatorial en aproximadamente 2,46 grados durante el trimestre comprendido entre agosto y octubre de 2026. Una cifra muy próxima a la registrada durante el episodio de 1997-1998. Sin embargo, que dos fenómenos compartan características no significa que vayan a producir exactamente las mismas consecuencias meteorológicas.

Qué papel desempeña el vórtice polar

El vórtice polar es una extensa circulación de vientos que se desarrolla en las capas altas de la atmósfera alrededor del Ártico. Durante el invierno suele contribuir a mantener el aire más frío concentrado en las regiones polares. Sin embargo, cuando pierde intensidad, se deforma o se desplaza, puede modificar la circulación atmosférica y favorecer que algunas masas de aire frío desciendan hacia Europa.

Los modelos meteorológicos están vigilando una posible perturbación durante enero y febrero de 2027. Si esa alteración termina trasladándose a las capas inferiores de la atmósfera, podría aumentar la probabilidad de episodios de frío e inestabilidad en distintas zonas europeas. En España, determinadas configuraciones favorecerían la llegada de aire continental y nevadas en áreas del interior, aunque su intensidad y distribución dependerían de la posición de las borrascas y de las temperaturas.