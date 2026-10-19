Los meteorólogos expertos coinciden ya visan: el vórtice polar pone va a traer una sorpresa a España «este invierno» y no tiene buena pinta

El vórtice polar vuelve a situarse en el centro del debate meteorológico ante la llegada del invierno 2026-2027. El intenso episodio de El Niño que se está desarrollando en el océano Pacífico podría modificar la circulación atmosférica y favorecer cambios en el comportamiento de las masas de aire frío. Sin embargo, el meteorólogo Luca Lombroso advierte de que no se puede dar por hecho que España vaya a vivir grandes nevadas o una ola de frío histórica, ya que la evolución de la atmósfera dependerá de varios factores que todavía presentan incertidumbre.

‘El Niño’ puede cambiar el comportamiento del vórtice polar

El fenómeno de El Niño se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan por encima de los valores habituales, alterando los patrones de circulación atmosférica.

Esta situación ha reavivado las preguntas sobre sus posibles consecuencias en Europa. La interacción entre El Niño y la atmósfera puede favorecer la propagación de ondas planetarias hacia la estratosfera, donde se encuentra el vórtice polar. Si esas ondas alteran suficientemente su dinámica, el sistema puede debilitarse y aumentar la posibilidad de cambios en la circulación atmosférica.

¿Puede llegar una ola de frío a España?

El vórtice polar es una extensa circulación de aire frío que gira alrededor de las regiones polares. Cuando se debilita o se desplaza, puede favorecer que el aire frío alcance latitudes más bajas, aunque sus efectos dependen de cómo se reorganice el resto de la atmósfera.

Qué dicen las previsiones para el invierno

Las proyecciones estacionales del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF) apuntan a un escenario que debe interpretarse con cautela. El análisis de Lombroso señala temperaturas medias superiores a lo habitual en buena parte de Europa, junto con una posible tendencia a precipitaciones superiores a la media en zonas de Europa occidental, incluida España.

Esto no descarta episodios puntuales de frío intenso o nevadas, pero tampoco permite anticiparlos con meses de antelación. Las previsiones estacionales ofrecen probabilidades y tendencias generales, no fechas concretas para temporales o descensos extremos de temperatura.

La clave estará en la evolución atmosférica

Además de El Niño, habrá que seguir la corriente en chorro, los bloqueos anticiclónicos y la evolución de la Oscilación del Atlántico Norte. La combinación de estos factores determinará en buena medida si las borrascas llegan con mayor frecuencia a la península o si predominan situaciones más estables.

Por ahora, el mensaje es claro, ya que el vórtice polar podría desempeñar un papel importante durante los próximos meses, pero hablar de un invierno histórico de nieve en España sería precipitado. La evolución de las próximas semanas permitirá afinar los escenarios y determinar qué regiones podrían experimentar los cambios más significativos.