Musetti buscaba fabricarse la primera bola de set (5-6 y 30-30) cuando el tobillo de Jódar pidió una tregua. El español cayó al suelo y se tapó el rostro con las manos. El silencio se hizo en el Supertennis Arena de Bolonia. Se detuvo el juego y Ferrer fue a interesarse por su jugador, al que ayudó a reincorporarse y sentarse en el banquillo. Fue entonces cuando recibió asistencia médica.

El médico del equipo español, Ángel Ruiz Cotorro, entró a pista junto a Luis Badal, fisioterapeuta, para vendar la zona dañada y suministrar un analgésico para que el efecto fuera inmediato. Badal comenzó el vendaje, aparatoso, y después de siete minutos de tratamiento, Jódar volvió a pista de manera vigorosa. Con un ace y forzando el tie break que a la postre terminaría decantando el set a su favor.

Jódar arrastraba el dolor de una jugada previa, pues cuando se dejó caer al suelo, simplemente deslizó. El momento era crucial, Musetti había elevado el nivel en busca del set y la pausa dio oxígeno a Jódar. Afortunadamente, todo quedó en un susto y pudo seguir compitiendo. Los siete minutos no levantaron suspicacia en el equipo italiano, tanto el propio Musetti como el capitán, Volandri, no recriminaron en ningún momento la pausa médica.