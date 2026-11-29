Pierre-Emerick Aubameyang impuso su veteranía para dar el tanto del empate al Deportivo contra el Barcelona en el 9′. Apenas siete minutos después de que Lamine Yamal abriese la lata en el partido de Liga, el veterano delantero de 37 años hizo el 1-1 con un golazo de vaselina (1-1). El gabonés se zafó de Pau Cubarsí, forzando el error del central culé, y batió a Joan García con una bonita vaselina. El ex azulgrana, además, no dudó en celebrarlo con baile incluido junto a sus compañeros.

Aubameyang acababa de poner patas arriba el estadio de Riazor. Sin embargo, la alegría no fue duradera. Y es que en el 20′, Dani Olmo marcó el 1-2 de cabeza tras un gran centro de Gordon con la bota izquierda. El Dépor también tuvo ocasiones para hacer más goles, ya que antes del tanto de su máximo artillero había tenido una clara Yeremay. El extremo se plantó solo ante Joan García y, para sorpresa de todos, definió por el medio al cuerpo del portero.

Y aun con el empate en el marcador, Bill Nsongo remató de cabeza, obligando a estirarse al meta culé, que realizó un paradón.