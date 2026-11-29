Manuel Neuer ha anunciado que se retirará al término de la presente temporada. En un acto con aficionados, el portero de 40 años ha dejado caer que pondrá fin a su carrera cuando finalice el presente curso con el Bayern de Múnich. El alemán es leyenda de la Bundesliga y de la selección de Alemania campeona del mundo en 2014, y su adiós supone un fuerte impacto para el fútbol germano.

«Supongo que mi estancia aquí llegará a su fin este verano. La temporada pasada estaba seguro de que me retiraría al 85 %, pero tenemos un equipo fantástico. El ambiente en Säbener Straße nunca ha sido mejor que ahora, tanto dentro del cuerpo técnico como dentro del equipo. Es simplemente una alegría estar aquí», explicó, en unas declaraciones recogidas por Bild.

«Hay muy buen ambiente en la plantilla, y esa es también la razón por la que me he mantenido fiel al club todos estos años. Disfruto de verdad jugando junto a los jugadores de este equipo», cerró Neuer. En el presente curso, las constantes lesiones están impidiendo al guardameta alemán jugar con asiduidad. En los últimos partidos, arrastra una en el pie que no le permite defender los palos del Bayern.

Neuer brilló desde bien pronto. Cuando apenas tenía 18 años, disputó 34 partidos con el primer equipo del Schalke 04 y en la 2011-12 fue fichado por el Bayern después de jugar su primer Mundial con Alemania. De hecho, fue el cancerbero de la selección germana que cayó eliminada por España en semifinales antes de que nuestro país se bordase su primera estrella.

Quien le sustituye es Jonas Urbig, también alemán, de 23 años, al que ha alabado en público el legendario portero: «Yo también estoy pensando en el club y en construir algo para el futuro junto con él, asegurando que tengamos un portero de primer nivel entre los palos durante al menos los próximos diez años».

«Jonas está en un camino fantástico. Está ofreciendo actuaciones de primer nivel para nuestro equipo, lo que naturalmente me da una gran sensación a mí también. Disfrutamos viniendo al entrenamiento todos los días y siempre intentamos elevar la vara un poco más para que podamos impulsarnos mutuamente», auguró.