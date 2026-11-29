Los ciudadanos de Paiporta, la localidad más golpeada por la terrible DANA de Valencia, han decidido ejercer masivamente su derecho al voto en esta jornada electoral. Así, lo confirman fuentes consultadas en ese municipio, que definen las colas de algunos de los colegios como «nunca vistas» desde primera hora de este domingo. La participación ronda en la primera parte de la mañana el 40% en una de las mesas, mientras en el resto supera de media el 33%.

Un ejemplo de ello es el de las mesas electorales del Colegio Ausias March, donde las colas de ciudadanos que esperan para ejercer su derecho al voto han llegado a atravesar el patio, como se puede ver en las imágenes que ilustran esta información.

También, en el interior del mismo colegio electoral, había una enorme presencia de personas con el fin de ejercer su derecho al voto en esta jornada de elecciones generales. Esa gran presencia de electores ha llamado la atención desde casi la apertura de las mesas.

La elevada participación en esta jornada electoral, a falta de los primeros datos oficiales sobre este particular de la Delegación del Gobierno, está siendo la tónica en todo el territorio de la Comunidad Valenciana.

El caso de Paiporta no es aislado. En Elche (Alicante), la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana en número de habitantes, la participación también se ha disparado antes de las 12:00 horas de este domingo.

En la jornada electoral de este último domingo del mes de noviembre, están llamados a las urnas más de 3,8 millones de personas en la Comunidad Valenciana. De ellas, un total de 152.539 son españoles residentes en el extranjero e inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes, lo que se conoce como voto CERA. Más de 3,7 millones de electores son los residentes en una de las tres provincias que componen el territorio de la Comunidad Valenciana.

De ellos, 1,9 millones de electores están llamados a votar en la provincia de Valencia; 1,3 millones de electores en la provincia de Alicante y 448.205 en la de Castellón.