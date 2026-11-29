La candidata de Junts, Míriam Nogueras, que ha votado en la localidad barcelonesa de Mataró, ha pedido que hoy se vote «pensando en Cataluña», porque, en su opinión, «es la mejor manera de defender nuestro país (Cataluña) y lo hacemos con mucho orgullo y sobre todo sin miedo».

Nogueras ha explicado que para ella es también un día especial, porque precisamente este 25 de noviembre, «mi padre cumpliría 75 años». Su padre, fallecido años atrás, contribuyó, como otros, según ha explicado, «a levantar y construir nuestro país».

La cabeza de lista de la formación que lidera el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha dicho que hay que votar «sin miedo y con mucho orgullo». Nogueras, candidata por Barcelona, ha animado a votar porque «es la mejor manera de defender la democracia».