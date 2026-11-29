El Black Friday sigue dejando auténticos chollos en el mundo del deporte y Decathlon se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de estos días. La cadena deportiva ha rebajado uno de los relojes inteligentes más interesantes de Garmin, un dispositivo pensado especialmente para los amantes del running que ahora se puede conseguir por menos de 170 euros. Una oportunidad para hacerse con un reloj deportivo de calidad sin tener que dejarse un dineral.

Se trata del Garmin Forerunner 165, un smartwatch que destaca por su GPS integrado, su pantalla AMOLED y sus numerosas funciones para controlar los entrenamientos. Su precio recomendado es de 280,99 euros, pero actualmente se puede encontrar en Decathlon por 168,99 euros. Esto supone un ahorro de 112 euros, una rebaja de casi el 40% que lo convierte en una de las opciones más atractivas para quienes buscan renovar su reloj deportivo.

El Garmin Forerunner 165 está diseñado para corredores de todos los niveles, desde los que están empezando a salir a correr hasta aquellos que buscan mejorar sus marcas personales. Su GPS integrado permite registrar con precisión las distancias, el ritmo y los recorridos, sin necesidad de llevar el teléfono móvil encima durante el entrenamiento.

Garmin Forerunner 165 rebajado en Decathlon

Uno de sus puntos fuertes es su pantalla AMOLED, que ofrece una imagen luminosa y facilita la consulta de los datos incluso cuando se entrena al aire libre. Además, su diseño ligero permite llevarlo cómodamente durante las sesiones de running y también en el día a día. El dispositivo incorpora diferentes herramientas para analizar el rendimiento y conocer mejor el estado físico. Entre ellas destacan las métricas de entrenamiento, el seguimiento de la actividad diaria y las funciones para controlar la frecuencia cardíaca.

También permite acceder a planes de entrenamiento personalizados a través de Garmin Coach, una característica especialmente interesante para quienes tienen como objetivo preparar una carrera o mejorar progresivamente su resistencia. Otro de sus atractivos es que no se limita exclusivamente a registrar los kilómetros recorridos. El reloj también ayuda a controlar la recuperación y ofrece información sobre la preparación física, de manera que el usuario puede organizar mejor sus sesiones y evitar sobrecargar el cuerpo.

Pero el precio es sin duda su gran argumento. Pasar de los 280,99 euros recomendados a los 168,99 euros actuales permite ahorrar más de 100 euros en un reloj de una marca reconocida en el sector deportivo. La promoción resulta especialmente interesante para los que llevan tiempo buscando un Garmin con GPS y una pantalla de calidad, pero no querían gastar demasiado dinero. Por menos de 170 euros, el Forerunner 165 ofrece prestaciones que puede cubrir las necesidades de muchos corredores.

Además, el modelo negro mantiene una estética discreta que permite utilizarlo tanto para entrenar como para salir a la calle. El Garmin Forerunner 165 está disponible en la página web de Decathlon y en algunas tiendas físicas, aunque conviene comprobar las existencias y las condiciones de entrega antes de realizar la compra. Con una rebaja de 112 euros, no es de extrañar que este reloj se haya convertido en uno de los productos más llamativos del Black Friday para los aficionados al deporte.