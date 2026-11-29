El mundo de la lucha libre está de luto. Bronson Reed, una de las grandes figuras de la WWE, ha fallecido a los 38 años después de sufrir una serie de complicaciones médicas. La noticia ha causado una enorme conmoción entre sus compañeros y seguidores, que todavía no salen de su asombro por la pérdida del luchador australiano, cuyo nombre real era Jermaine Haley.

Reed deja atrás a su esposa, Paige, que se encuentra embarazada de su segundo hijo, y a su hija. La WWE ha querido destacar tanto su importancia dentro del cuadrilátero como su calidad humana, recordando al australiano como un compañero muy querido. «Jermaine era una figura enorme en la WWE, pero, lo que es más importante, era una persona extraordinaria, un hombre de familia entregado y un compañero muy querido», señaló la compañía en un comunicado. La organización también trasladó sus condolencias a sus familiares, amigos y aficionados.

La noticia ha adquirido todavía más relevancia porque habría fallecido a raíz de las graves lesiones sufridas durante una reciente aparición en Arabia Saudí. El luchador participó en un segmento de WWE Crown Jewel, celebrado en Riad a principios de noviembre, en el que protagonizó un espectacular enfrentamiento con Oba Femi. Durante el combate, Femi arrolló a Reed en la rampa y lo lanzó desde el escenario a través de varias mesas. El australiano también intervino en un combate por los campeonatos por parejas, en el que intentó ayudar a sus compañeros Bron Breakker y Austin Theory.

Luto en la WWE

Según informaciones publicadas por diferentes medios especializados, Reed sufrió varias fracturas de costillas y una laceración renal como consecuencia de aquel incidente. El luchador permaneció inicialmente en Arabia Saudí para recibir atención médica y posteriormente regresó a Estados Unidos para continuar con su tratamiento.

Sin embargo, la WWE no ha confirmado que aquellas lesiones estén directamente relacionadas con su fallecimiento. La organización únicamente ha informado de que murió debido a complicaciones médicas, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias de su muerte. Nacido en Adelaida, Australia, Jermaine Haley comenzó su trayectoria profesional en 2007. Antes de convertirse en una estrella internacional bajo el nombre de Bronson Reed, destacó en el circuito independiente y en promociones como Pro Wrestling NOAH.

Su primera etapa en la WWE comenzó en 2019, aunque abandonó la compañía en 2021. Un año después regresó y fue ganando protagonismo hasta convertirse en uno de los luchadores más destacados de la plantilla. Entre sus logros figura la victoria en la André the Giant Memorial Battle Royal de 2024. Reed también tuvo que superar importantes lesiones durante su carrera. En 2024 sufrió una grave lesión de tobillo tras lanzarse desde lo alto de una estructura durante Survivor Series. A pesar de ello, logró regresar al cuadrilátero y seguir compitiendo al máximo nivel.

Su reciente regreso a la competición había generado grandes expectativas entre los aficionados, especialmente por su rivalidad con Oba Femi. Ahora, la lucha libre pierde a uno de sus grandes protagonistas. La WWE ha confirmado su fallecimiento, mientras compañeros y seguidores recuerdan a un deportista que dejó huella tanto por su fuerza dentro del ring como por su personalidad fuera de él.