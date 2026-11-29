Marc Márquez ha salido a pista para su último día en MotoGP. Pero antes de eso, Ducati le tenía preparada una sorpresa en el box antes de su primera aparación este domingo. Él apareció con un mono especial, con detalles dorados y el lema de su décimo título: «History», además de un casco completamente dorado. Pero el equipo le tenía preparada otra sorpresa, una moto especial con detalles dorados y unas fotos de su historia en Ducati.

SOLO LOS CAMPEONES LA PUEDEN LLEVAR DORADA 🥇 La última moto de Marc Márquez: «Tengo que sonreír para no llorar» 🥹 No te pierdas el #ValenciaGP 🇪🇸 GRATIS en DAZN: https://t.co/NYLe1ZkS82 #MotoGP 🏁 https://t.co/wMBcsXLn1D — DAZN España (@DAZN_ES) November 29, 2026

Además, el equipo entero formó un semicírculo en torno a Marc con carteles. Igual que anunció Marc Márquez su adiós de MotoGP, cada miembro del equipo tenía un cartel que fueron mostrando uno a uno que decían: «Gracias por NO rendirte nunca. Gracias por enseñarnos a creer JUNTOS. Gracias por frenar SIEMPRE tarde, al límite. Gracias por cada salvada sobre el piano. (Este es un mensaje importante que el equipo pidió que se añadiera). Te vimos GANAR. Sonreír. Sufrir. Te vimos CAER. Te vimos levantarte de nuevo. Nos hiciste tocar el cielo DOS VECES. ¡Gracias por SER TÚ! El GOAT dentro y fuera de la pista. Disfruta del próximo capítulo».

Y acaba con la famosa frase de Davide Tardozzi a los tifosi en Misano tras pitar a Márquez en su primer año de rojo: «MARC É ROSSO (Marc es rojo)». El de Cervera no pudo contener la emoción: «Tengo que sonreír para no llorar», señalaba. Luego salió a pista con esa moto dorada por primera vez y marcó el mejor tiempo del último warm-up (1:30.214) con las 1000 cc y el último de su carrera, por delante de Raúl Fernández.