Por la vía del real decreto, y en plena precampaña, el Gobierno aprobó hace unos días el nuevo reglamento del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que recoge una batería de derechos de los que también podrán beneficiarse los nacionalizados por la polémica Ley de Nietos, que cumplan determinados requisitos. La condición esencial es ser «español de origen», y eso es precisamente lo que concede la ley y la posterior instrucción de Sofía Puente. Además de la ayuda al retorno —de hasta 7.600 euros—, los nacionalizados que vengan a vivir a España podrán acceder a «programas específicos de empleo», diseñados para favorecer su integración laboral, dando así un carácter preferente a este colectivo.

El Gobierno promete que los retornados —y aquí incluye no sólo a los españoles que hayan emigrado y decidan volver, sino también a los que nunca han residido en España— se beneficiarán de «programas especializados» en políticas activas de empleo. También se incluirán programas específicos en los planes anuales «para el Fomento del Empleo Digno, teniendo en cuenta las características específicas y dificultades añadidas de las personas retornadas o que desean retornar a España» y se impulsarán «programas formativos en conocimientos y competencias demandadas por los sectores emergentes en el mercado español, de forma presencial a las personas españolas retornadas y a distancia a las personas emigrantes con interés en retornar residentes en el exterior».

«Persona retornada»

El real decreto reconoce la condición de «persona retornada» tanto a quien haya residido previamente en España como a «la persona de nacionalidad española de origen nacida en el extranjero, si se traslada a España para establecer su residencia con carácter definitivo».

Así, por retorno se entiende tanto «el regreso» como «el traslado de una persona con nacionalidad española de origen al territorio nacional para establecer su residencia con carácter definitivo».

La conocida como Ley de Nietos otorga la nacionalidad de origen a descendientes de emigrantes españoles, a través de determinados supuestos, como ser hijo o nieto de un español —lo que incluye hasta los emigrantes del siglo XIX, como demostró OKDIARIO—, o de un exiliado de la Guerra Civil y el franquismo.

Igualmente, pueden adquirir la nacionalidad española los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, o los descendientes mayores de edad de quienes les fue concedida la nacionalidad de origen por la Ley de Memoria Histórica, aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, o la propia Ley de Nietos.

Esta ley, cabe recordar, ha generado polémica por la interpretación de Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, que amplió extraordinariamente su alcance. En la actualidad, alrededor de 2,5 millones de personas han solicitado la nacionalidad española, de las cuales más de 600.000 cuentan ya con una resolución favorable.

Ayuda al retorno

La ayuda para incentivar el retorno a España de los «españoles de origen» se establece, como mínimo, en 4.000 euros, pero podrá llegar a los 7.600 euros en el caso de que tengan tres o más familiares a cargo.

Las exigencias para optar a esta ayuda son encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y tener entre 18 a 65 años. Además, se prestará especial atención a las personas españolas víctimas de violencia contra las mujeres».

Prestación económica

El real decreto establece también varias prestaciones económicas para los retornados y los españoles en el exterior.

En el primer caso, tendrán derecho los «españoles de origen mayores de 65 años residentes en los países donde la precariedad del sistema de protección social justifique la existencia de la prestación por razón de necesidad podrán ser beneficiarias de prestaciones económicas por razón de necesidad cuando retornen definitivamente a España».

Para ello, los nacionalizados no nacidos en España deberán acreditar un periodo de residencia en nuestro país de 8 años previo a la presentación de la solicitud de la prestación.

También tendrán derecho a esta ayuda los mayores de 65 años que residan en el extranjero, siempre y cuando demuestren haber vivido en España al menos diez años ostentando durante este periodo la nacionalidad española de origen.

El Gobierno aprobó este real decreto en plena polémica por la suspensión del voto a los nacionalizados por la Ley de Nietos. El Ejecutivo admitió que sólo 901 de 163.355 nacionalizados por esta ley habían acreditado documentalmente que sus antepasados eran exiliados de la Guerra Civil y el franquismo.