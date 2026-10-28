Sólo 901 de 163.355 nacionalizados por la Ley de Nietos son descendientes de exiliados

Sólo 901 de 163.355 nacionalizados por la denominada Ley de Nietos han acreditado documentalmente ser descendientes de exiliados. Son los que podrán votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, según determinó el Tribunal Supremo.

El Gobierno ha entregado este miércoles el listado solicitado por el Alto Tribunal en relación a los nacionalizados a través de la polémica instrucción de Sofía Puente, que presumía la condición de exiliados para quienes emigraron de España entre 1936 y 1955. En estos casos, los descendientes no debían presentar ninguna prueba documental de exilio para lograr el pasaporte, sólo la justificación de que su antepasado había salido de territorio español. La mayoría de los interesados se acogieron a esta vía, como queda ahora de manifiesto. Por tanto, todos ellos verán suspendido su derecho al voto en los próximos comicios.

El Supremo estableció que sólo podrían votar el 29-N aquellas personas sobre las cuales los encargados de los Registros Consulares expidiesen «certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

El Supremo dio el viernes un ultimátum a los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Justicia, Félix Bolaños, para que entregaran el listado. El Gobierno había sostenido que identificar a los nacionalizados era «imposible», si bien finalmente ha acabado entregándolo.