El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mencionado al menos diez veces al director de OKDIARIO, Eduardo Inda; en diez ocasiones le ha señalado durante los mítines de precampaña y campaña. El líder socialista aludió en diversas ocasiones en sus mítines y entrevistas al director de este diario.

Sánchez ha aludido mayoritariamente a las palabras de Eduardo Inda en Horizonte, donde pidió al PP de Alberto Núñez Feijóo que no hablara de pensiones durante la campaña sin un plan concreto. «Que se callen con las pensiones el PP», opinó Inda en la tertulia. «Que hablen el día 30, el 1 de diciembre o el 10 de enero, cuando ya estén formando gobierno», añadió el director de OKDIARIO.

Las 10 menciones

La primera ocasión fue en el mitin de Fuenlabrada, el sábado 17 de octubre, sin nombrarlo explícitamente, pero sí mencionando su intervención en Horizonte: «Distintos portavoces ya lo han dicho muy claro: ‘No habléis de las pensiones hasta después del 29 de noviembre’. Lo que quieren es desmovilizar antes de las elecciones para, si llegan al Gobierno, recortar después».

Más tarde, en Valladolid, el lunes 19 de octubre, Sánchez aseguró: «Ellos van a jugar, como dijo este periodista objetivo, Eduardo Inda, ‘por favor, no habléis de las pensiones antes de las elecciones, hacedlo el día después’. Pero serán caraduras. Ellos juegan a eso, a desmovilizar a la gente hasta el 29 de noviembre para el día después empezar a recortar».

Por otro lado, en el mitin de precampaña en Burgos, el 21 de octubre, indicó: «El claro mensaje que nos están mandando, el claro mensaje que nos mandó Inda: ‘No hablemos de esto hasta el 29 y luego hagamos lo que tengamos que hacer’. Esa es la realidad de ese partido de defensa del campo y de defensa de nuestros mayores. Y esa es la realidad a la que tenemos que poner pie en pared, blindándolo en la Constitución, blindándolo en el Pacto de Toledo y no dejándonos engañar ni un minuto más».

Más adelante, en el acto de precampaña de Granada, el sábado 24 de octubre, también aludió a él de forma no explícita: «Lo dijo de manera muy burda uno de estos pseudomedios: ‘No habléis hasta el 29 de noviembre de los recortes en las pensiones, luego lo podéis hacer, pero no antes’. Eso dijeron de manera impúdica a la cara, y yo le digo a la gente que no olvide lo que hicieron cuando gobernaron, cuando tuvieron la capacidad de poder imponer su proyecto político y su modelo económico».

Por otra parte, hizo otra mención implícita en Gijón, el lunes 26 de octubre: «Tenemos un sistema público de pensiones robusto y lo quieren trocear y lo quieren vender y solo hay que dejarlos hablar más, que hablan poco, porque cada vez que hablan nos desvelan lo que quieren hacer. Luego salen sus amigos a decirles ‘pero no digáis que queréis acabar con el sistema de pensiones, hombre, que igual no ganáis las elecciones el día 30. Haced lo que queráis, pero hasta el 29 no digáis nada’. Que lo digan que estamos aquí para defender nuestro sistema público de pensiones. La clave de bóveda del Estado del Bienestar».

Después del accidente de Urda, volvió a hacerlo en Valencia, viernes 6 de noviembre, sin hacerlo de manera explícita: «Lo dijo alguno de estos que parece que hasta incluso hacen de testaferros al Partido Popular. Nos quieren desmovilizados para no hablar de pensiones. Nos desmovilizan para al día siguiente recortar, recortar y recortar».

Ya en la última semana de campaña, Sánchez aseguró que había personas que quieren desmovilizar a la izquierda: «Ellos no quieren que votemos, lo dijo el testaferro del PP, Eduardo Inda: ‘No digáis nada de las pensiones hasta el 29 de noviembre, callados, luego ya decís si queréis privatizar las pensiones’, pero aquellos que quieran hacer negocio con la educación y la sanidad pública no quieren que votemos».

Lo hizo también de forma velada en una entrevista en La Revuelta con David Broncano en TVE. El comunicador le preguntó de manera directa al presidente del Gobierno si lee OKDIARIO. «¿Yo por qué me tengo que arruinar la vida?», dijo el socialista.

Posteriormente, también lo mencionó en una entrevista en El País. «El PP dice que lo primero que hará es cesar a José Félix Tezanos. ¿Ha sido un error haber mantenido al presidente del CIS todo este tiempo?», le preguntaron. Sánchez respondió: «El PP dice que va a cesar a Tezanos y también que va a poner a Eduardo Inda de director de informativos de RTVE. En fin, si es que este es el grado de involución en el que estamos…».

Por último, en el debate a cuatro de este jueves, Sánchez lo sacó a colación. «El PSOE lo que está haciendo es expulsar la corrupción. Aparentemente, lo que hace el Partido Popular es comprar esa corrupción. Si no, que le pregunten a Koldo García, a Aldama, a Eduardo Inda o al abogado del Partido Popular», afirmó.