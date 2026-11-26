Pedro Sánchez no supera su fijación con Eduardo Inda. El presidente del Gobierno ha vuelto a mencionar al director de OKDIARIO, esta vez en el debate a cuatro, para defenderse de las acusaciones de corrupción. «El PSOE lo que está haciendo es expulsar la corrupción. Aparentemente, lo que hace el Partido Popular es comprar esa corrupción. Si no, que le pregunten a Koldo García, a Aldama, a Eduardo Inda o al abogado del Partido Popular», afirmó.

Que un presidente del Gobierno utilice los debates y los mítines para señalar con nombre y apellidos a un periodista no es una anécdota de campaña, sino una anomalía democrática.

No es la primera vez. Inda se ha convertido en un recurso fijo de la campaña socialista. Hace unos días, en un mitin en Córdoba, Sánchez le llamó «testaferro del PP», unas palabras por las que el director de OKDIARIO ha anunciado una querella y ha pedido amparo a la FAPE y a la Asociación de la Prensa de Madrid. El presidente también le ha señalado en entrevistas televisivas y ha acusado a este periódico de pagar a Koldo García para difamarle a él y a su mujer, Begoña Gómez.

Es ya la cuarta vez en apenas unas semanas: en La Séptima le acusó de pagar la defensa de Koldo García para difamarle a él y a su mujer, en Córdoba le llamó «testaferro del PP», en el debate a cuatro le metió en el mismo saco que Koldo y Aldama, y ahora le coloca en el organigrama de RTVE.

En su entrevista con El País, Sánchez ha asegurado que el PP pondrá al director de OKDIARIO al frente de los informativos de RTVE si gobierna tras el 29-N. Nadie le había preguntado por él. «El PP dice que va a cesar a Tezanos y también que va a poner a Eduardo Inda de director de informativos de RTVE. En fin, si es que este es el grado de involución en el que estamos…», respondió a los periodistas.

Inda ya respondió con ironía a tanta atención: «Me has convertido en el periodista más famoso de este país». Y aclaró que OKDIARIO pagó a Koldo «por una serie, por un documental, por una película y por un libro». Sobre la acusación de testaferro, devolvió la pregunta al presidente: «Yo no soy testaferro de nadie, pero ¿podrías tú asegurarnos que Begoña no es tu testaferra?».