Vertifest Magaluf, el festival nacional de series verticales con carácter international, ha cerrado este miércoles su primera edición con una gala celebrada en la Sala Palmanova, Calvià.

Durante dos jornadas, el Hotel Elba Sunset Mallorca ha sido punto de encuentro de la industria del formato vertical y el microdrama. El programa ha combinado proyecciones, presentación de proyectos, encuentros profesionales, mesas redondas y ponencias sobre el crecimiento internacional del sector, la integración de marcas, los modelos de distribución, la inteligencia artificial y la escritura de guion para dispositivos móviles.

El festival está impulsado por el Ayuntamiento de Calvià, a través de los fondos ITS del Govern balear, en el marco de la campaña Magaluf for All, y pondrá la guinda a un año dedicado al cine en el municipio y a su emblema: #CalviàEsCine.

Vertifest Magaluf premia cinco proyectos en su primera edición y distingue a ‘Backstage’

La Sala Palmanova acogió la Gala Final de Vertifest Magaluf, que reunió a un centenar de invitados en una velada conducida por Veronica Gregory, presentadora de las dos jornadas del festival.

La cantante Lia Gibert fue la encargada de abrir la noche con una actuación en directo, antes de dar paso a la bienvenida institucional del alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual. Su intervención estuvo acompañada de la proyección del vídeo «Calvià es cine», una pieza que pone en valor el municipio como escenario para producciones audiovisuales.

El momento central de la gala fue la entrega de los cinco galardones de esta primera edición. El premio a la Mejor narrativa vertical, entregado por el alcalde de Calvià, recayó en Backstage, de Alberto Madrid y Álvaro Cruz Soleto. La serie sigue a Lu, una apasionada de la banda Segunda Planta que consigue entrar como bajista sustituta y documentar el making of de una gira de diez fechas en la que está en juego un contrato discográfico. Lo que comienza como una oportunidad profesional pronto se convierte en una historia de secretos, tensiones y ambiciones dentro del grupo.

El premio a la Mejor propuesta global fue para Invitado de honor, de Luismi Elizondo, y lo entregó Andreu Ferrer, director insular de Cultura del Consell de Mallorca. Ambientada en un hotel paradisíaco de Calvià, la propuesta combina misterio y humor negro en torno a una boda que un asesino, oculto tras la máscara del Comte Mal, pretende convertir en una masacre. Sin embargo, los invitados parecen tener la habilidad de morir accidentalmente antes de que él consiga acabar con ellos. Una historia articulada en treinta capítulos, con trece invitados y una boda como escenario.

Por su parte, Pedro Vidal Monserrat, secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears, hizo entrega del premio al Mejor pitch de la edición 2026 a Galería Púrpura, de Eric Ramón. La protagonista es Kiara, una adolescente colombiana de trece años que queda atrapada en la influencia de una cuenta anónima que la manipula hasta llevarla a grabar a escondidas el maltrato que sufre en su propia casa.

La gala incluyó también dos premios especiales. Bernardo Gómez, CEO de Riviera Talent, entregó el Premio especial Riviera Verticals al mejor proyecto VertiPitch a «#EnDirecto», creado por Yamila D. Paterno Basile, que recibirá asesoría de guion y venta con el equipo de la agencia. Este thriller sigue a Mika, una streamer de misterio que compra un viejo pendrive en un rastro y, en pleno directo, descubre un vídeo doméstico de los años 80 que termina con una familia apareciendo muerta. El vídeo se hace viral y el algoritmo la empuja a investigar el crimen con sus amigos, retransmitiéndolo todo: lo que empieza como una búsqueda de likes se convierte en la crónica en tiempo real de una pesadilla.

El Premio especial Conecta Digital recayó en «Cristina Love», comedia negra de Luis E. Pérez y Pilar Paredes, que obtuvo acreditación directa a Conecta Digital 2027. El galardón fue entregado por Elisa Monserrat, teniente de alcalde de Turismo de Calvià, e Isa Montilva, responsable de programa en Event Conecta. La historia tiene como protagonista a una detective que, limitada por una lesión, investiga desde su propio piso la desaparición de su sobrina con la ayuda de sus dos únicos vecinos. Una investigación que acabará destapando un secreto familiar relacionado con los fondos buitre.

Como reconocimiento adicional, los tres proyectos distinguidos en las categorías principales recibieron una suscripción anual a Story Pitcher PRO.

La clausura institucional corrió a cargo de Pedro Vidal Monserrat, que puso fin a la gala con una intervención, antes de que Lia Gibert regresara al escenario para una segunda actuación musical. La velada concluyó con un cóctel en el Hotel Elba Sunset Mallorca.

El VertiPitch y el debate profesional, ejes del festival

Los diez proyectos seleccionados se presentaron en dos sesiones de cinco propuestas ante productoras, plataformas y agencias: Al fondo del pasillo, La llave del paraíso, Galería Púrpura, #EnDirecto, Los Laponte, Escuela de talento, Backstage, Cristina Love, Chismes e Invitado de honor. Las historias abarcaron géneros como el terror, el thriller, la comedia negra, el drama juvenil y el romance; varias de ellas eligieron Calvià como escenario.

Entre ambas sesiones de pitch se celebraron dos mesas redondas. La primera, moderada por Vir Oliver (TBC Agency), analizó la integración de marcas en las series verticales, con la participación de TBC Agency, Buendía Estudios y Publicis Rebellion. La segunda reunió a las plataformas Dramyx, Brevio y Drama Click, con Irene Jiménez (Audiovisual 451) como moderadora, para abordar la distribución y los modelos de negocio.

El programa de ponencias abordó distintas claves del sector. Luis Alcázar explicó cómo el microdrama ha pasado de tendencia a industria global; Yvan.thecreator y Miki Durán mostraron aplicaciones de la inteligencia artificial en la producción vertical; Gabriel Patolsky trató la escritura y la estructura narrativa de capítulos de apenas un par de minutos, y Laura Abad, de GECA, impartió la keynote de cierre poniendo en debate el paso del formato de fenómeno a la industria audiovisual.

Calvià, escenario y punto de encuentro audiovisual

La primera jornada, martes 24 de noviembre, arrancó con una visita y ruta profesional por algunas de las localizaciones más cinematográficas del municipio: Playa del Mago, Portals Vells, el Puig de sa Morisca y el Paseo de Magaluf. La actividad permitió a creadores y productoras descubrir el potencial de Calvià como plató natural y terminó con una comida de networking.

Por la tarde, la Calvià Room del Hotel Elba Sunset Mallorca acogió dos rondas de proyecciones y los casos de estudio de «Contracorriente» y «Los secretos de Montesierra». La jornada concluyó con la presentación institucional, conducida por Veronica Gregory, en la que intervinieron David Ávila, como anfitrión, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual. El cóctel de inauguración reunió a un centenar de invitados.

La vinculación con el territorio también estuvo presente en los proyectos: «Invitado de honor» y «Al fondo del pasillo» están ambientados en Calvià. De este modo, el festival ha conectado el desarrollo de nuevas historias verticales con las localizaciones y el potencial audiovisual del municipio.