Palma reprueba al delegado socialista del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, el mismo mes de su toma de posesión por no colaborar en el desalojo de la acampada por la vivienda.

Se trata de una iniciativa promovida por Vox durante el pleno municipal de este jueves, que ha quedado aprobada con los votos favorables de los regidores de PP y Vox.

El portavoz, concejal y líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll, ha recalcado que esta reprobación no tiene efectos administrativos vinculantes, pero la ha promovido porque, a su modo de ver, Pons sería «un representante más del sanchismo» al anteponer el «sectarismo» y la defensa de una política «fuera de los límites democráticos».

En ese sentido, ha indicado que la Delegación habría juzgado de forma «negativa» la actuación de la Policía Local de Palma cuando desalojaron la céntrica plaza y ha admitido que la acampada era «legal en origen» pero no estaría amparada al haber hecho una «ocupación permanente del espacio público».

«El marco jurídico español equilibra el derecho fundamental de reunión con el derecho al libre tránsito, la seguridad y la actividad comercial, pero se ha visto un delegado del Gobierno que está más con los que crean problemas que con los ceutís, los españoles o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha mantenido.

Para el regidor de Vox, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, actuó con «valor» y «buen criterio» en favor de los palmesanos, al aplicar la ordenanza cívica municipal.

El teniente de alcalde y regidor de Seguridad del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, ha mostrado su apoyo a la iniciativa por «menospreciar» la autonomía municipal y «ponerse de perfil cada vez que hay un problema en la ciudad».

También ha señalado que «no es de recibo» que el delegado, de quien dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «niegue» la colaboración a la Policía Local de Palma.

Ante las acusaciones de la falta de una orden administrativa que apoyara la actuación policial, el edil ha mantenido que «cualquier actuación» que se haya llevado a cabo tiene el «respaldo» de los departamentos del Ayuntamiento de Palma para poderla adoptar.

Bauzá ha mantenido que el derecho de manifestación es un derecho «fundamental» recogido en la Constitución, pero, desde su punto de vista, la acampada suponía una «ocupación indebida» de Plaza de España.

Cuando fueron a desalojarla, ha explicado que pidieron el apoyo de la Policía Nacional, pero ha afirmado que la respuesta de la Delegación fue negativa, lo que habría supuesto «romper cualquier relación institucional que había entre Cort y la Delegación», algo que ha tildado de «inaudito».

Por este motivo, ha acusado a Pons de hacer un «uso partidista» de la Delegación del Gobierno y lo ha relacionado con el recurso interpuesto por la subida salarial para los policías locales de Palma.

El portavoz socialista, Xisco Dalmau, ha indicado que la reprobación de Pons «no tiene cabida» por no querer participar en el «desalojo ilegal» de la Plaza de España.

Además, ha acusado a Bauzá de «esconderse» para «no dar la cara» en diferentes comparecencias y ha reivindicado que quien debía intervenir en el debate de esta moción era Martínez como máximo representante del Ayuntamiento.