Récord del delegado socialista del Gobierno en Baleares: se enfrentará a su primera reprobación tres semanas después de llegar al cargo

Récord del delegado socialista del Gobierno en Baleares: se enfrentará a su primera reprobación tres semanas después de tomar posesión en el pleno que el Ayuntamiento de Palma celebrará el próximo día 26 de noviembre.

El mismo mes en el que fue nombrado se votará su reprobación, algo inaudito, pero que cada vez sorprende menos, siendo un representante del Gobierno sectario y carcomido por decenas de casos de corrupción de todo tipo y condición de Pedro Sánchez.

La iniciativa presentada por el líder de Vox en Palma y concejal portavoz, Fulgencio Coll, se basa en su «desconsideración con los palmesanos y con el propio Ayuntamiento de Palma» al permitir la acampada de los okupas de la Plaza de España y juzgar de forma negativa a la Policía Local de Palma, «cuando de forma legal y ejemplar desalojaron” (ahora han vuelto) «a los que de una forma anormal y duradera ocupaban la plaza”.

En España, recuerda Vox, “una acampada reivindicativa es legal en origen como en forma de protesta, pero no ampara la ocupación permanente ni ilimitada del espacio público».

Para Fulgencio Coll, el delegado del Gobierno es «fiel acólito del Ministerio de Interior, que está más con los que crean problemas que con los ceutíes, los españoles e incluso con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

Por ello, considera en su moción que, pese al poco tiempo que lleva, «el nuevo delegado del Gobierno, tememos que es un representante más del llamado sanchismo que antepone el sectarismo y la defensa de un gobierno y de una política fuera de los límites democráticos».

Para Vox, la huelga del pasado 11-N es el mejor ejemplo porque «no luchan por los ciudadanos, sino para la supervivencia de un régimen socialista trufado de abusos y violaciones de las más elementales reglas democráticas a las que se han unido sindicatos verticales y políticos que, más que proteger a la ciudadanía, buscan asegurar su cómodo pesebre».

Además, y como concluye la propuesta de reprobación, «los que ocupan la plaza de España o la Puerta del Sol en Madrid enarbolan la bandera de la crisis de la vivienda y escasos salarios contra la oposición, no contra los responsables de esta tragedia».

Y remacha Fulgencio Coll: «El mejor escudo social es que se produzcan los imprescindibles cambios de gobierno hundido en la corrupción, en el juego de socios y responsables de tantas víctimas de las vías férreas, daños, incendios o inundaciones. El delegado del Gobierno forma parte de este juego y no está defendiendo a los palmesanos”.