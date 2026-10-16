Los deberes del Govern balear para el nuevo delegado del Gobierno: las pateras y los 1.000 agentes policiales pendientes

El portavoz del Gobierno de Baleares, Antoni Costa, ha pedido al futuro delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, que «se tome en serio» la crisis migratoria «desde el minuto uno». Es una de las peticiones que el Ejecutivo autonómico ha trasladado al socialista, cuyo nombramiento en sustitución de Alfonso Rodríguez se prevé que se haga efectivo el próximo 27 de octubre.

Costa, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, ha declinado hacer una valoración sobre el futuro delegado del Gobierno.

Sí que ha aprovechado para mandarle «deberes» y poner sobre la mesa cuestiones que «desde hace bastante tiempo preocupan al Govern». Entre ellos, la llegada de pateras a las costas del archipiélago, una cuestión que le ha pedido que «se tome en serio» y que se ponga a trabajar en una solución «desde el minuto uno».

También le ha reclamado que haga lo posible para cubrir las cerca de un millar de plazas de la Policía Nacional y la Guardia Civil que no están cubiertas y que «impulse» la construcción de las cerca de 1.300 viviendas en Son Busquets (Palma) y Can Escandell (Ibiza).

En cuanto a la llegada de pateras, el Govern de Prohens ha mantenido durante toda la legislatura una confrontación abierta con el delegado del Gobierno por su inacción y por su negativa a solicitar la actuación de Frontex ante la consolidación de la ruta argelina. Una ruta que este año 2026 va camino de batir todos los récords de llegada de inmigrantes ilegales.

Por otra parte, todos los sindicatos policiales —y también el Govern— viven con frustración que el delegado Alfonso Rodríguez no haya conseguido cubrir las 1.000 plazas vacantes de Policía Nacional y Guardia Civil que se mantienen sin cubrir en el archipiélago de forma permanente desde hace muchos años.

Al margen de las peticiones, también está por ver cuánto tiempo durará Pere Joan Pons en el cargo si tras el 29-N se produce un cambio de gobierno en España.