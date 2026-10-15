El PSOE coloca a un senador como delegado del Gobierno en Baleares y a la portavoz en el Consell de Mallorca en la lista del Senado

El PSOE coloca al senador por Mallorca, Pere Joan Pons, como delegado del Gobierno en Baleares en sustitución del dimitido Alfonso Rodríguez, y a la portavoz en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en la lista del Senado.

Un encaje de fichas de políticos afines 100% a la secretaria general, Francina Armengol, a la que deben su carrera política, y que han sido recolocados en nuevos cargos, si bien en el caso de Pons su continuidad está ligada a los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El nombramiento de Pere Joan Pons se prevé que se haga efectivo en el Consejo de Ministros del próximo 27 de octubre. Nacido en Palma, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y en Derecho por la Universitat de Barcelona (UB).

Actualmente, además de senador por Mallorca, es vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y miembro de la Ejecutiva del PSOE balear.

La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, por su parte, será candidata al Senado por Mallorca mientras acaba de perfilar su coalición con el resto de partidos de la izquierda con los que el acuerdo está muy avanzado, pero no cerrado, pese a que el plazo para registrar la coalición formalmente acaba este viernes.

Catalina Cladera ha sido anunciada antes de que esta tarde se reúna la Ejecutiva del PSOE de Mallorca.

El nombre del segundo candidato, dado que la isla elige dos senadores, lo deberá decidir el resto de partidos de la izquierda en el caso de que el pacto se acabe formalizando. Més per Mallorca celebrará una asamblea la tarde de este jueves.

Fuentes socialistas y separatistas señalaron que la intención, con esta coalición, es quedarse con cinco de los seis senadores que se eligen en fórmula de listas abiertas desde Baleares.

La mañana de este jueves, la secretaria general del PSOE balear, Francina Armengol, se ha mostrado «convencida» de que las negociaciones para presentar candidaturas conjuntas al Senado en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera «fructificarán». «Por nosotros no quedará», ha afirmado.