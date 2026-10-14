La ‘preocupación’ de Sánchez por la vivienda: tardará hasta 9 años en iniciar la construcción de las 831 VPO de Son Busquets en Palma

La ‘preocupación’ del Gobierno de Pedro Sánchez por la vivienda: tardará hasta nueve años en aprobar el planeamiento y poder iniciar la construcción de las 831 VPO del antiguo cuartel Son Busquets en Palma tras ignorar la apuesta del alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, por reducir los tiempos a un máximo de entre tres y cuatro años, tramitándolo por la vía del Proyecto Residencial Estratégico (PRE).

En lugar de ello, la entidad estatal de vivienda Casa 47 (antiguo SEPES) ha optado por la vía clásica de la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior (PREI) lo que dilatará los plazos y más con la situación actual, donde este ente público del Gobierno de Sánchez continúa sin avanzar nada en su redacción y haciendo caso omiso a las propuestas e iniciativas del Ayuntamiento de Palma y de las asociaciones de vecinos, como volvió a quedar reflejado en la reunión del Consejo de Gerencia de Urbanismo esta semana.

Casa 47 viene sosteniendo que la vía de PRE concentra trámites y reduce los tiempos administrativos, pero también limita la participación ciudadana, si bien está por ver si tendrá en cuenta estas propuestas en el diseño de este espacio urbano cuya edificación está dilatando sine die.

Hay que recordar que hablamos un ámbito urbano de actuaciones de 11 hectáreas que lleva más de 25 años en situación de abandono y en el que está prevista la construcción de 831 viviendas, además de equipamientos, espacios libres y zonas verdes.

Pero si durante la pasada legislatura con Pedro Sánchez en La Moncloa y con Francina Armengol en el Govern, los socialistas ya demostraron su nulo interés en impulsar esta macropromoción de vivienda social, ahora en la oposición en Baleares y en el Ayuntamiento de Palma, la actitud pasiva de los socialistas no ha variado, pese a la apremiante necesidad de vivienda asequible que hay en Palma.

El Ayuntamiento de Palma defiende que Son Busquets no puede plantearse únicamente como una nueva promoción de viviendas, sino como un nuevo barrio para Palma, con los equipamientos, servicios, zonas verdes y soluciones de movilidad necesarios tanto para sus residentes como para los barrios de su entorno.

Entre las principales cuestiones planteadas por el Ayuntamiento al Gobierno de Sánchez a través de Casa 47 figura el insuficiente suelo reservado inicialmente para uso educativo y sanitario y por ello ya ha instado a Casa 47 a revisar el destinado a uso residencial dotacional para así poder aumentar en esos dos ámbitos.

En cuanto a movilidad y aparcamiento, los informes municipales plantean también la necesidad de revisar las plazas de aparcamiento y estudiar alternativas, como aparcamientos soterrados o integrados en los propios edificios, que permitan compatibilizar las necesidades de estacionamiento con la conservación de arbolado y la generación de espacio público de calidad.

También el Ayuntamiento considera que el anuncio de 831 viviendas asequibles debe ir acompañado de una definición concreta de su régimen jurídico y de las condiciones para su ejecución, especificando cuántas se destinarán al alquiler, qué modalidades de vivienda protegida se contemplan y cuáles serán los compromisos y plazos efectivos para su construcción.

Para el Consistorio, esta información resulta necesaria para poder valorar adecuadamente el impacto del desarrollo residencial y garantizar que las viviendas previstas respondan a las necesidades de Palma.

Hay que recordar que se trata de la mayor promoción de vivienda social y que el Ayuntamiento exigirá que sean para residentes que lleven empadronados en Palma un mínimo de cinco años, en línea con la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, que establece como requisito general para acceder a viviendas protegidas o sometidas a cualquier régimen de protección pública acreditar ese periodo mínimo de residencia.