Sánchez copia el ‘Plan Vive’ de Ayuso para Casa 47: cederá suelo público a promotoras privadas para construir

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pretende implementar en Casa 47 un sistema de colaboración público-privada similar a la ejecutada por Isabel Díaz Ayuso en su Plan Vive de Vivienda en la Comunidad de Madrid. La fórmula que ahora llevarán a cabo los de Sánchez contempla que la empresa pública ceda suelos de titularidad estatal y conceda subvenciones directas a promotores privados para que ejecuten las construcciones de casas.

Cuando la Comunidad de Madrid presentó estas medidas incorporadas en su plan, la oposición no tardó en acusar al Gobierno regional de favorecer a fondos de inversión y al sector privado en lugar de aplicar políticas de vivienda pública estructurales o aplicar la ley estatal de vivienda.

Sin embargo, ahora el Gobierno ha pisado el acelerador de cara a las elecciones y ha recordado que la dotación prevista es de 201,7 millones de euros para un total de 29 actuaciones. Con ese dinero, el Ejecutivo ha prometido levantar alrededor de 2.425 viviendas y la presidenta de Casa 47 no ha dudado en fechar públicamente las primeras licitaciones de suelo para antes del 29 de noviembre: «El equipo de Casa 47 está trabajando para poder sacar los primeros suelos antes de elecciones», desveló la presidenta el pasado jueves.

Para justificar el volantazo estratégico en materia de Vivienda, los de Sánchez también han matizado en la memoria de viabilidad que acompaña al proyecto que la subvención se justifica porque «determinadas actuaciones cuya ejecución no resulta viable en condiciones de mercado sin apoyo público, debido al diferencial existente entre los costes de inversión y explotación y los ingresos derivados de las limitaciones de renta propias del régimen de alquiler asequible».

Sin ir más lejos, la ayuda se define como un «instrumento necesario y proporcionado para garantizar la viabilidad». A cambio, los adjudicatarios deberán construir, mantener y gestionar los inmuebles durante 50 años en régimen de concesión.

Durante todo ese periodo, la renta más suministros no podrá superar el 30% de la renta disponible estimada del hogar, el umbral que el propio decreto consolida como definición legal de vivienda asequible.

Un modelo inspirado en el ‘Plan Vive’

La arquitectura jurídica es idéntica a la del Plan Vive de la Comunidad de Madrid: suelo público cedido a largo plazo, aportación económica pública para garantizar la viabilidad y gestión privada del alquiler con precios limitados.

Casa 47 actualmente se nutre de más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos procedentes de la Sareb con capacidad para unas 55.000 viviendas. La entidad, presidida actualmente por Maribel Ramos Vergeles, prevé contratos de alquiler de hasta 75 años en su cartera propia, mientras que en las promociones en colaboración con promotores la concesión se fija en 50 años.

Ahora, tras criticar de manera continuada la gestión de la crisis de Vivienda por parte de la región madrileña, el Ejecutivo ha abogado por reproducir la estrategia de ceder suelo público a compañías particulares.

La nueva vía de Casa 47 asume ahora esa misma colaboración público-privada como herramienta para acelerar la producción de vivienda, ante la dificultad de que las promociones salgan adelante solo con limitación de rentas y sin apoyo público directo.