Los cinco aviones de Plus Ultra permanecen en tierra en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde que la aerolínea suspendió por completo sus operaciones el pasado lunes 23 de noviembre. Uno de ellos está sin uno de sus motores, según muestran las imágenes a las que ha tenido acceso OKDIARIO. En ellas se aprecia el soporte vacío bajo el ala del Airbus A330. Además, se pueden observar unos bloques de hormigón junto a uno de los aviones de la quebrada Plus Ultra que, según varios operarios consultados en la zona, han sido puestos para evitar que los aviones puedan ser movilizados, ya que también se deben las tasas de AENA.

Según fuentes consultadas por este periódico, Plus Ultra utilizaba ese motor en virtud de un contrato de préstamo y la empresa propietaria habría reclamado su devolución. Las fuentes apuntan a esa reclamación como motivo del desmontaje. El motor pudo desmontarse antes de que la aerolínea cancelara el lunes sus últimos vuelos, los que mantenía con Venezuela.

Las imágenes muestran también el resto de aviones de la compañía. Uno tiene tapas rojas en las tomas de aire de ambos motores y el otro, calzas en las ruedas. Ambas son medidas habituales de estacionamiento para proteger los motores e inmovilizar las aeronaves mientras permanecen en tierra, pero no deja de ser llamativo que llevan días de este modo, sin cambio ni suerte para ser puestos en circulación.

Sin motor

Al menos uno de los aviones de la quebrada Plus Ultra permanece en tierra con un motor desmontado, según ha podido comprobar este periódico. En las imágenes se ve el soporte vacío bajo el ala y las ruedas cubiertas con fundas. Otro avión de la compañía tiene tapas rojas en las tomas de aire de los dos motores para protegerlos mientras está estacionado. El tercero se encuentra con todas las ruedas bloqueadas. Se trata de tres aviones Airbus A330, modelo usado por la compañía en sus versiones A330-200 y A330-200.

60 millones de euros sin devolver

Plus Ultra se encamina hacia su desaparición. La aerolínea rescatada por el Gobierno cuenta ya con una administradora judicial encargada de gestionar el embargo de sus bienes y tratar de garantizar, con los recursos obtenidos, el pago a los trabajadores de la compañía.

Sin embargo, los grandes perjudicados por la disolución de la empresa serán los miles de pasajeros que compraron sus billetes para viajar a destinos como Venezuela o Argentina. Según estiman las fuentes consultadas por OKDIARIO, la aerolínea ingresó en torno a 60 millones de euros por la venta de billetes que no espera devolver a sus clientes.

Como ha podido saber este diario, la designación de una administradora judicial abre una nueva etapa en el proceso que puede desembocar en la desaparición definitiva de Plus Ultra. La prioridad ahora pasa por localizar los activos de la compañía susceptibles de ser embargados y tratar de obtener los recursos económicos necesarios para satisfacer las deudas contraídas con su plantilla. Una situación que contrasta con la de los pasajeros, que se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin dinero, además de haberse quedado sin el vuelo.