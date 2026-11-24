Cinco años después de recibir un rescate público de 53 millones de euros que muy probablemente no va a devolver, Plus Ultra ha suspendido definitivamente todos sus vuelos y se encamina hacia el concurso de acreedores. Tras de sí deja un largo reguero de víctimas, desde los contribuyentes españoles que van a tener que cobrar en especie -quedándose una aerolínea incapaz de generar beneficios-, hasta los 679 trabajadores que se enfrentan a un ERE, pasando por el puñado de viajeros que este martes se han quedado tirados en Barajas.

Una venezolana que no podrá ir a visitar a su esposo hospitalizado, un joven colombiano que lleva en el aeropuerto desde la noche anterior o un señor peruano que esperaba pasar la Navidad con los suyos; estos son los últimos pagadores de la crisis de la aerolínea de cuyo rescate fraudulento se sirvió -supuestamente- el expresidente Zapatero para cobrar una comisión de medio millón de euros.

OKDIARIO ha recogido decenas de testimonios en el aeródromo madrileño, tanto de los viajeros que se han quedado en tierra debido a la cancelación del vuelo a Caracas previsto para el mediodía de este martes, como de personas de Lima o Buenos Aires que llevan días esperando poder regresar a sus países.

“He venido de Pamplona para averiguar qué sucede, porque llamamos a la compañía y no nos cogen el teléfono”. Un pasajero que debía viajar a Lima nos explica que, dada la negativa de Plus Ultra a hacerse responsable de su situación, ayer decidió presentarse en Barajas, donde descubrió con consternación que la oficina de la empresa “está cerrada”; de hecho, lo ha estado desde la tarde de ayer. “En Navidad, uno quiere estar con la familia”, añade este peruano mientras observa un cartel colgado de una ventanilla en el que aparecen varios email y números telefónicos de los que la mayoría de las veces no obtienen respuesta.

Primero cayeron las conexiones con Lima y Buenos Aires, y ya ayer la compañía informó a los pasajeros del vuelo a Caracas que el avión no iba a salir. Lo hizo a las 19.30 de la tarde y sin dar explicaciones sobre posibles rutas alternativas o reembolsos, una falta de información que llevó a muchos a presentarse igualmente en Barajas. Es el caso de una joven venezolana que necesita volver a su país para asistir a su esposo hospitalizado. “Necesito viajar de forma urgente”, explica, antes de hacer un llamamiento a las agencias de viajes a que “hagan acto de presencia” y les den la información que Plus Ultra se niega a darles. “Quiero retornar a mi país”, zanja.

Desde Aena se limitan a decir que esta cuita es entre pasajeros y aerolíneas (legalmente, así es), y que los primeros estaban informados desde ayer. En efecto, les llegó un email apenas unas horas antes de que saliera un vuelo que muchos llevaban preparando durante meses. Es el caso de una joven que lleva seis años sin ver a su familia y que ya tenía “todo preparado” -desde hacía meses- para tomar el vuelo. Si llaman a la empresa, la mayor parte de las veces no contestan; y si contestan, les dicen que presenten su reclamación en una dirección de correo que nadie parece estar atendiendo, denuncian.

“Si hay leyes deberían cumplirse” o “un descaro”, así definen los pasajeros el comportamiento de la aerolínea rescatada. Les preguntamos por Zapatero y sus joyas, y su reacción es indignada. “Cómo van a rescatar a una empresa y embolsillarse el dinero que nosotros pagamos”, dice uno. “Qué orgullo, así va España”, añade otro. Y lo más increíble: varios pasajeros aseguran que personal del aeropuerto les ha dicho que la empresa “no es española”, 53 millones de euros después.